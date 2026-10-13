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Kris Džouns: "Znao sam da ću uzeti taj šut"

Kris Džouns: "Znao sam da ću uzeti taj šut"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Oglasio se heroj pobjede protiv Asvela Kris Džouns.

Kris Džouns donio pobjedu Crvenoj zvezdi protiv Asvela Izvor: Arena Premium 1

Košarkaši Crvene zvezde slave veliku pobjedu protiv Asvela u Evroligi. Apsolutni heroj je Kris Džouns koji je uzeo posljednji šut i pogodio preko Lajtija za treću pobjedu u nizu.

Iskusni plej je odmah poslije pobjede istakao kako je znao da će on uzeti ovaj šut i nije krio zadovoljstvo zbog jako važnog timskog trijumfa.

"Bio sam siguran da ću ja uzeti šut poslije tajm-auta. Teška utakmica, ali sam zadovoljan zbog timskog napora koji nam se isplatio i srećan zbog pobjede", rekao je Džouns odmah po završetku meča.

Upitan je kakav je osjećaj poslije dramatične pobjede i šuta u posljednjoj sekundi?

"Izuzetan osjećaj. Jako važna pobjeda u gostima. Svi su dali svoj doprinos danas, ali završetak je bio nevjerovatan. Mnogo igrača igra van pozicije, Semi je sjajan na 'petici', najvažnije je da igramo kao tim. Veliko veče za nas."

Kris Džouns je osim pobjedničkog koša zabilježio učinak od osam poena i čak devet asistencija, tako da je njegov doprinos tokom čitave utakmice bio i te kako vidljiv. Ovo će mu sigurno biti doza samopouzdanja za naredne mečeve.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Asvel Kris Džouns Evroliga

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