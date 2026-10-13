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Tabela Evrolige: Zvezda prestigla Partizan za samo pet poena

Tabela Evrolige: Zvezda prestigla Partizan za samo pet poena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je savladala ASVEL i prestigla Partizan na tabeli Evrolige, sada dijele peto mjesto sa skorom 3-2.

Evroliga tabela Izvor: MN Press/flashscore.com

Crvena zvezda je dramatično "vezala" treću evroligašku pobjedu, savladavši ASVEL u Francuskoj košem Krisa Džounsa uz zvuk sirene. Poslije Efesa i Dubaija, tim Ibona Navara savladao je i ekipu Tonija Parkera i sada ima pozitivan skor u Evroligi, 3-2.

U skladu s tim, Zvezda je nastavila da se penje i na tabeli Evrolige i sada je na diobi petog mjesta sa Partizanom, koji je porazom od Panatinaikosa takođe na skoru 3-2. Crno-bijeli su poslije perfektnog ulaska u sezonu (3-0) ipak doživjeli poraze od evropskih velikana Reala i Panatinaikosa, a očekuje ih još jedan pakleno težak okršaj protiv Fenerbahčea u četvrtak uveče.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige i gdje su "vječiti" na njoj poslije pet kola najjačeg takmičenja. Zvezda je u ovom trenutku ispred Partizana zbog koš-razlike "plus 19" naspram Partizanovih "plus 14".



Standings provided by Sofascore

Sljedeće mečeve srpski klubovi igraće krajem nedjelje. Duel Fenerbahče - Partizan zakazan je za četvrtak u 19.45, a Zvezda - Pariz za petak u 20 časova.

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Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda KK Partizan

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