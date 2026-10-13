Željko Obradović odbio Partizanov poklon: Nije htio da primi sliku sa posvetom u Areni

Na meču Partizan - Panatinaikos, Obradović nije htio da primi sliku sa posvetom. Isaku Bongi uručen je dres u svlačionici

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović odbio je da primi poklon od Partizana u Beogradskoj areni. Iako su mu crno-bijeli pripremili poklon, uramljenu sliku sa posvetom "Zauvijek", Obradović nije želio da je primi.

Meč Partizan - Panatinaikos nosio je posebnu težinu upravo zbog njegovog prvog povratka u crno-bijelu Beogradsku arenu od prošle jeseni i burnog rastanka i očigledno je da razmirice između njega i kluba još nisu riješene.

Bivši krilni košarkaš Partizana Isak Bonga takođe nije imao ceremoniju na parketu, već je primio dres u svlačionici Panatinaikosa, dok je Obradovićev izlazak na teren protekao uz aplauz navijača i poseban video-snimak sa ekrana i to je bilo sve. Plan kluba iz Humske da mu se oduži i slikom nije realizovan.

Partizan emitovao dirljiv video-snimak

Kada je "Žoc" stigao na klupu, sa video-bima emitovan je snimak njegovih emotivnih izjava o ljubavi prema Partizanu, koju je često isticao.

"Nas sve vezuje samo ta jedna ista ljubav prema Partizanu. Ali ovo što doživljavam sa Partizanom, ništa slično nisam doživio. Znate, kada nešto voliš, mislim da nema potrebe da objašnjavaš puno stvari... Vi znate da je najvažnija stvar ono što sam rekao i prije prve utakmice, da izađete i da pokažete ono što krasi Partizan uvijek. I nemojte zaboraviti da igrate u najboljem klubu na svijetu", orile su se beogradskom arenom Obradovićeve riječi.

Pogledajte kako je Obradović dočekan u Areni: