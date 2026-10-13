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Dirljiv povratak Željka Obradovića pred Grobare: Partizan ga dočekao emotivnom porukom u Areni

Dirljiv povratak Željka Obradovića pred Grobare: Partizan ga dočekao emotivnom porukom u Areni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Željko Obradović dočekan je emotivno u Beogradskoj areni, gdje su navijači skandirali njegovo ime prije meča protiv Panatinaikosa.

Emotivan doček Željka Obradovića u Areni Izvor: MN PRESS

KK Partizan i navijači emotivno su dočekali Željka Obradovića u Beogradskoj areni u utorak uveče. Neposredno pred početak meča crno-bijelih protiv Panatinaikosa, na čijoj klupi "Žoc" sada sjedi, sa video-bima objavljen je video-snimak sa nekoliko snažnih Obradovićevih izjava o ljubavi prema Partizanu. Evocirane su i uspomene na Obradovićev boravak u klubu i početkom devedesetih, kada je vodio tim iz Humske do titule prvaka Evrope, na početku svoje velike karijere.

"Nas sve vezuje samo ta jedna ista ljubav prema Partizanu. Ali ovo što doživljavam sa Partizanom, ništa slično nisam doživio. Znate, kada nešto voliš, mislim da nema potrebe da objašnjavaš puno stvari... Vi znate da je najvažnija stvar ono što sam rekao i prije prve utakmice, da izađete i da pokažete ono što krasi Partizan uvijek. I nemojte zaboraviti da igrate u najboljem klubu na svijetu", odjekivale su Obradovićeve riječi Beogradskom arenom.

Jako emotivan trenutak dirnuo je mnoge na tribinama, zapjevala se sa punih tribina himna Partizanu, a onda je meč počeo.

Pogledajte

01:19
Emotivan snimak Partizana o Obradoviću
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Obradović je zahvalio na lijepom dočeku i poslije podbacivanja lopte ustao sa klupe i bio fokusiran na ono večeras najvažnije - utakmicu u kojoj PAO želi peti uzastopni evroligaški trijumf, a Partizan "skalp" najvećeg favorita za osvajanje titule ove sezone.

Pogledajte kako je izgledao doček Željku Obradoviću:

Pogledajte

01:02
Cela Arena skandira Željku Obradoviću
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

KK Partizan KK Panatinaikos Evroliga Željko Obradović

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