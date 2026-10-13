Najčudniji meč u istoriji Evrolige: Željko Obradović na Partizan sa drim-timom

Željko Obradović se vraća u Beograd sa Panatinaikosom na najzanimljivijem meču Evrolige. Očekuje se poseban doček od navijača.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Večeras od 20.30 u "Beogradskoj areni" gledaćemo meč Partizana i Panatinaikosa koji bi bez problema mogao da se nazove i "najčudnijim u istoriji Evrolige". Razlog je Željko Obradović koji će se večeras vratiti pred navijače Partizana, a koji su ga prije oko godinu dana preklinjali da ne napušta klub - i nisu uspjeli u tome.

Obradović se sada vraća u Beograd kao trener Panatinaikosa, tako da se očekuje da će - iako dolazi kao protivnik - dobiti tonu aplauza i podrške, što se zaista rijetko viđa.

Šta je rekao Penjaroja?

U timu Partizana neće biti Dereka Vilisa i Vanje Marinkovića koji nisu spremni, dok će Lamar Stivens konkurisati za mjesto u 12. Njega je mučila povreda na startu sezone, ali ona nije ozbiljnije prirode.

"Razumijem da naši navijači podržavaju Željka Obradovića i to nije situacija da mrze drugog trenera, odnosno mene u ovom slučaju. Zadovoljan sam našim navijačima, jer podržavaju naš tim. Razumijem i da će sutra da pokažu veliku podršku Željku, ali kada utakmica počne nemam sumnju da će da podržavaju Partizan", rekao je Penjaroja čija ekipa ima skor 3-1.

"Prije svega je najvažnija utakmica, teška je u ovom momentu. Panatinaikos je uništavao protivnike u svim mečevima do sada. Skoro sve mečeve su završavali u prvoj četvrtini, imaju zvijezde na terenu i sjajne rezultate. Znam da će biti posebna utakmica jer se vraćaju neki veoma važni igrači u Arenu. Posebno jedna osoba koja je veoma važna u Srbiji dolazi u Beograd. Nemam sumnju da će naši navijači da im pruže doček, ali isto tako nemam sumnju ni da će da podržavaju naš tim".

Šta je rekao Obradović?

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović preuzeo je ovog ljeta Panatinaikos i napravio je evropski drim-tim, najskuplju ekipu u Evropi u kojoj igraju Jabusele, Nan, Hejz-Dejvis, Fransisko i drugi...

"Ono što očekujem jeste da bude odlična košarkaška utakmica. Navijači Partizana će reagovati onako kako osjećaju. Ne mogu ništa tu da uradim. Igramo meč Evrolige protiv ekipe koja je dobro počela sezonu. Kvalitetni su, igraju agresivnu odbranu, pokušavamo da se spremimo na pravi način", rekao je Obradović.

"Odlično znam kako je igrati tamo, mislim da i igrači znaju. Nevjerovatna podrška navijača. Biće lijepo vidjeti našu reakciju na prvoj utakmici koju igramo u gostima", naglasio je trener koji sa Panatinaikosom ima 4-0 ove sezone.

Šta kaže statistika?

Izvor: MN PRESS

Gledajući statistiku od 2000. godine, Partizan i Panatinaikos odigrali su ukupno 20 mečeva. Interesantno je da Partizan ima čak devet pobjeda, od čega posljednju prošle sezone kao domaćin 78:62. Uglavnom je i domaćin dobijao mečeve u ovim duelima, a posljednji put kao gost je Partizan odnio trijumf - 2022. godine.

Posljednja pobjeda Panatinaikosa u Beogradu protiv Partizana bila je još davne 2010. godine, kada su crno-bijeli igrali TOP16 fazu Evrolige.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Željko Obradović na aerodromu u Beogradu Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)