Uživo, Partizan - Panatinaikos: Željko Obradović se vraća u Beograd

Pratite uživo uz MONDO meč Partizana i Panatinaikosa u 5. kolu Evrolige.
Partizan poslije odličnog starta nove sezone u Evroligi dočekuje Panatinaikos u 5. kolu Evrolige. Sve oči će biti uprte na meč koiji počinje od 20.30 zato što će se Željko Obradović vratiti u Beograd prvi put.
Najtrofejniji trener u istoiji evropske košarke se vratio u Beograd i vodio je Partizan od 2021. godine do decembra 2025. kada je napustio kormilo tima. Sada će nakon nepunih godinu dana od odlaska voditi Panatinaikos protiv crno-bijelih.
Za sada na tabeli Panatinaikos je jedan od dva tima sa po četiri pobede, dok Partizan ima tri pobjede i poraz.
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Kakva je istorija?
Partizan je prošle sezone savladao Panatinaikos na svom terenu, dok je upravo poslije poraza u Atini u prvom dijelu sezone Željko Obradović napustio ekipu.
Ko falI?
Crno-bijeli su bez Dereka Vilisa i Vanje Marinkovića, dok sa druge strane nema Kendrika Nana. Kostasa Slukasa i bivšeg centra Partizana Janisa Kuzelognlua. Što se tiče Huanča Ernangomeza, on bi trebalo ad se vrati.
PAO na vrhu, Partizan odmah tu
Panatinaikos je uz Valensiju jedini tim koji za sada ima sve četiri pobjede u Evroligi, dok je Partizan na diobi trećeg mjesta sa tri pobjede i porazom.
Prvi put pred Grobarima
Željko Obradović je početkom decembra 2025. godine podnio ostavku na mjesto trenera Partizana, a sada se prvi put vraća u "Arenu", ovaj put kao trener Panatinaikosa.Izvor: MN PRESS
Tabela:
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Obradović stiže u Arenu
Partizan dočekuje Panatinaikos u "Beogradskoj areni" od 20.30 u okviru 5. kola Evrolige.
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- Partizan - Panatinaikos