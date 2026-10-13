Uživo, Partizan - Panatinaikos: Željko Obradović se vraća u Beograd

Pratite uživo uz MONDO meč Partizana i Panatinaikosa u 5. kolu Evrolige.

Partizan poslije odličnog starta nove sezone u Evroligi dočekuje Panatinaikos u 5. kolu Evrolige. Sve oči će biti uprte na meč koiji počinje od 20.30 zato što će se Željko Obradović vratiti u Beograd prvi put.

Najtrofejniji trener u istoiji evropske košarke se vratio u Beograd i vodio je Partizan od 2021. godine do decembra 2025. kada je napustio kormilo tima. Sada će nakon nepunih godinu dana od odlaska voditi Panatinaikos protiv crno-bijelih.

Za sada na tabeli Panatinaikos je jedan od dva tima sa po četiri pobede, dok Partizan ima tri pobjede i poraz.

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