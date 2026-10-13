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Uživo, Partizan - Panatinaikos: Željko Obradović se vraća u Beograd 0
Partizan Panatinaikos uživo prenos livestream Evroliga
Partizan Panatinaikos uživo prenos livestream Evroliga
0

Uživo, Partizan - Panatinaikos: Željko Obradović se vraća u Beograd

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Pratite uživo uz MONDO meč Partizana i Panatinaikosa u 5. kolu Evrolige.

Partizan poslije odličnog starta nove sezone u Evroligi dočekuje Panatinaikos u 5. kolu Evrolige. Sve oči će biti uprte na meč koiji počinje od 20.30 zato što će se Željko Obradović vratiti u Beograd prvi put.

Najtrofejniji trener u istoiji evropske košarke se vratio u Beograd i vodio je Partizan od 2021. godine do decembra 2025. kada je napustio kormilo tima. Sada će nakon nepunih godinu dana od odlaska voditi Panatinaikos protiv crno-bijelih.

Za sada na tabeli Panatinaikos je jedan od dva tima sa po četiri pobede, dok Partizan ima tri pobjede i poraz.

Meč pratite iz minuta u minut klikom na karticu "Razvoj događaja".

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
18:56

Kakva je istorija?

Partizan je prošle sezone savladao Panatinaikos na svom terenu, dok je upravo poslije poraza u Atini u prvom dijelu sezone Željko Obradović napustio ekipu.

18:32

Ko falI?

Crno-bijeli su bez Dereka Vilisa i Vanje Marinkovića, dok sa druge strane nema Kendrika Nana. Kostasa Slukasa i bivšeg centra Partizana Janisa Kuzelognlua. Što se tiče Huanča Ernangomeza, on bi trebalo ad se vrati.

17:53

PAO na vrhu, Partizan odmah tu

Panatinaikos je uz Valensiju jedini tim koji za sada ima sve četiri pobjede u Evroligi, dok je Partizan na diobi trećeg mjesta sa tri pobjede i porazom.

17:52

Prvi put pred Grobarima

Željko Obradović je početkom decembra 2025. godine podnio ostavku na mjesto trenera Partizana, a sada se prvi put vraća u "Arenu", ovaj put kao trener Panatinaikosa.

Izvor: MN PRESS

17:36

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17:36

Obradović stiže u Arenu

Partizan dočekuje Panatinaikos u "Beogradskoj areni" od 20.30 u okviru 5. kola Evrolige.

UKRATKO

  • Partizan - Panatinaikos
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