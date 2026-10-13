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Uvrede Grobara za siledžiju Jabuselea: Sve se promijenilo kad je ušao ljubimac crno-bijelih

Uvrede Grobara za siledžiju Jabuselea: Sve se promijenilo kad je ušao ljubimac crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Navijači Partizana dočekali su Geršona Jabusela uvredama, ne zaboravljajući mu siledžijsko ponašanje. Matijas Lesor dočekan je kao veliki ljubimac crno-bijelih, što i jeste.

Grobari vrijeđaju Jabuselea Izvor: MONDO

Navijači Partizana uvredama su dočekali Geršona Jabusela, francuskog krilnog centra Panatinaikosa. "Jabusele, svinjo debela", skandirali su mu sa svih tribina, pokazavši tako da ne zaboravljaju njegovo siledžijsko ponašanje u opštoj tuči na utakmici Real - Partizan u proljeće 2023.

Poslušajte doček za doskorašnjeg NBA igrača koji se ovog ljeta vratio u Evroligu i pojačao PAO Željka Obradovića.

Pogledajte

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Navijači Partizana skandiraju “Jabusele svinjo debela”
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Ambijent u dvorani bio je potpuno drugačiji kada je na teren kročio Matijas Lesor, već dugogodišnji centar Panatinaikosa i ljubimac navijača crno-bijelih. U toj velikoj sezoni 2022/23 on je bio jedan od najboljih i najvažnijih igrača Partizana i to mu Grobari nikad neće zaboraviti.

Poslušajte doček za Lesora.

Pogledajte

00:25
Puna Arena skandira Matijasu Lesoru
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Utakmica Partizan - Panatinaikos poćela je u u 20.30 časova, pratite je u tekstualnom prenosu uz MONDO.

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Tagovi

KK Partizan KK Panatinaikos Evroliga Geršon Jabusele Matijas Lesor Grobari

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