Uvrede Grobara za siledžiju Jabuselea: Sve se promijenilo kad je ušao ljubimac crno-bijelih

Navijači Partizana dočekali su Geršona Jabusela uvredama, ne zaboravljajući mu siledžijsko ponašanje. Matijas Lesor dočekan je kao veliki ljubimac crno-bijelih, što i jeste.
Navijači Partizana uvredama su dočekali Geršona Jabusela, francuskog krilnog centra Panatinaikosa. "Jabusele, svinjo debela", skandirali su mu sa svih tribina, pokazavši tako da ne zaboravljaju njegovo siledžijsko ponašanje u opštoj tuči na utakmici Real - Partizan u proljeće 2023.
Poslušajte doček za doskorašnjeg NBA igrača koji se ovog ljeta vratio u Evroligu i pojačao PAO Željka Obradovića.
Ambijent u dvorani bio je potpuno drugačiji kada je na teren kročio Matijas Lesor, već dugogodišnji centar Panatinaikosa i ljubimac navijača crno-bijelih. U toj velikoj sezoni 2022/23 on je bio jedan od najboljih i najvažnijih igrača Partizana i to mu Grobari nikad neće zaboraviti.
Poslušajte doček za Lesora.
Utakmica Partizan - Panatinaikos poćela je u u 20.30 časova, pratite je u tekstualnom prenosu uz MONDO.