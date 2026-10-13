Uvrede Grobara za siledžiju Jabuselea: Sve se promijenilo kad je ušao ljubimac crno-bijelih

Navijači Partizana dočekali su Geršona Jabusela uvredama, ne zaboravljajući mu siledžijsko ponašanje. Matijas Lesor dočekan je kao veliki ljubimac crno-bijelih, što i jeste.

Izvor: MONDO

Navijači Partizana uvredama su dočekali Geršona Jabusela, francuskog krilnog centra Panatinaikosa. "Jabusele, svinjo debela", skandirali su mu sa svih tribina, pokazavši tako da ne zaboravljaju njegovo siledžijsko ponašanje u opštoj tuči na utakmici Real - Partizan u proljeće 2023.

Poslušajte doček za doskorašnjeg NBA igrača koji se ovog ljeta vratio u Evroligu i pojačao PAO Željka Obradovića.

Pogledajte 00:18 Navijači Partizana skandiraju “Jabusele svinjo debela” Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Ambijent u dvorani bio je potpuno drugačiji kada je na teren kročio Matijas Lesor, već dugogodišnji centar Panatinaikosa i ljubimac navijača crno-bijelih. U toj velikoj sezoni 2022/23 on je bio jedan od najboljih i najvažnijih igrača Partizana i to mu Grobari nikad neće zaboraviti.

Poslušajte doček za Lesora.

Pogledajte 00:25 Puna Arena skandira Matijasu Lesoru Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Utakmica Partizan - Panatinaikos poćela je u u 20.30 časova, pratite je u tekstualnom prenosu uz MONDO.