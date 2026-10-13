Pomoćnik Željka Obradovića Hose Marija Iskjerdo pričao je o periodu u Partizanu i razlozima odlaska iz kluba.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović ponovo u Beogradskoj areni, samo što će ovog puta biti na drugoj klupi. Ne na onoj gdje su igrači Partizana, već će voditi Panatinaikos i pokušaće da dođe do trijumfa sa grčkim timom. O svemu što slijedi pričao je njegov pomoćnik Hose Marija Iskjerdo.

"Ne znam tačno kakav će doček da bude, ali je Željko legenda u Partizanu i vole ga. Vjerujem da će imati doček kakav zaslužuje. Kada sudija podbaci loptu, sve to se zaboravlja, što je normalno. Navijaće i podržavaće Partizan, kako i treba", rekao je Iskjerdo u radio emisiji "Tirando a fallar".

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Novinar je konstatovao da sada u Panatinaikosu ima jedan od najboljih timova u istoriji Evrolige, sa puno superstarova.

"Ne znam da li imamo najbolji tim ili najgori. Postoji jedan bitan detalj - moramo da stvorimo ekipu. Moramo da igramo kao tim, ako to uspijemo, biće odlično. Imamo odlične igrače, jedan od najboljih sastava vjerovatno, ali mora da se napravi ekipa. Mi treneri smo tu da radimo."

"Zašto smo otišli iz Partizana? Objasniću vam"

Vidi opis Pomoćnik Željka Obradovića progovorio: "Stani, objasniću ti zašto smo otišli iz Partizana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Ponovo je tema bila odlazak iz Partizana i Željkov pomoćnik je objasnio razloge toga. Bilo je jasno da pojedini igrači, žargonski rečeno, "buše" trofejnog stručnjaka...

"Prije svega bih htio da kažem nešto. Tačno je da smo napustili Partizan jer nas igrači nisu pratili, nisu pratili Željka. Otišli smo zbog Željkove poštenosti. Smatrao je da smo mi doveli te igrače. I da mi nismo mogli da ih natjeramo da igraju bolje, jer nas nisu pratili. Da, ali je otišao zbog poštenosti i zbog ljubavi prema klubu. Osjetio je najveću odgovornost za te rezultate."

Na to se odmah nadovezao novinar i pitao ga za velike zvijezde koje sada ima u Panatinaikosu.

"Dobri igrači znaju šta da rade, kako da rade, kada i koga da slušaju da bi bili ekipa. Dobri igrači stavljaju sebe po strani i stavljaju tim na prvo mjesto. U ovom momentu igrači prate Željka, rade na sjajan način i niko se ne žali. Ponavljam, dobri igrači stavljaju 'ja' sa strane, a ekipu na prvo mjesto", jasan je bio Iskjerdo i na taj način suptilno potvrdio da pojedinci nisu slušali Željka i stručni štab u Partizanu i da su sebe stavljali na prvo mjesto.

"Vidio sam kalendar i rekao - ovo je loše"

Panatinaikos ima skor 4-0 u Evroligi, sve mečeve do sada je igrao kod kuće. Prvo gostovanje je Partizanu, pa onda slijede još tri utakmice kod kuće. Na papiru zvuči idealno, ali Hose Marija tu vidi problem.

"Slušajte, to je zanimljiva stvar. Kada je izašao kalendar, odmah sam rekao da mi se ne sviđa što toliko mečeva igramo kod kuće. Kasnije ćemo imati mnogo mečeva u gostima. Već će da prođe nekoliko mjeseci takmičenja i onda će da bude dosta letova i gostovanja. Imali smo dosta problema sa povrijeđenim igračima, nismo imali ekipu, tu je bio i FIBA 'prozor', igrali smo sa samo 10 treninga. Tada sam pomislio da možda nije loše što igramo kod kuće, jer ćemo imati podršku navijača i da je važno da pobjeđujemo u takvom stanju dok nismo potpuno spremni. Da li će nam se to obiti o glavu kasnije, vidjećemo. Imamo 4-0 u Evroligi i 2-0 u Grčkoj."

"Željko ima jedan zahtjev, dobro sam plaćen sa njim"

Pričao je i o načinu rada sa Željkom Obradovićem i kakve zahtjeve ima srpski stručnjak.

"Pazi, Željko ima jedan zahtjev, da je prva utakmica u pripremnom periodu od iste važnosti kao ona posljednja u plej-ofu. Došli smo u klub koji je sjajno organizovan i Željko je taj koji stvara pritisak, jer se zna da gdje je on, da je tu borba za trofeje. Imam samo riječi hvale na način na koji nas tretiraju ovdje. Na nama je da im to vratimo na pravi način. Želimo da navijači budu uz nas, da navijaju i da budu ponosni na ekipu. Takođe, hoćemo i da više igraju grčki igrači, to su sve neki od izazova koje smo postavili."

Na kraju je Hose Marija pričao o Željkovom pozivu da ponovo sarađuju i otkrio da je samo to čekao.

"Rekao sam već jednom da želim da budem uz Željka, znam kako je sa njim. Kakav tretman imam, koliko sam dobro plaćen. Neki misle da znaju košarku više od mene, ali poenta je da sam srećan uz Obradovića. Pričao sam sa njim tokom ljeta, rekao mi je da ne zna da li će da trenira bilo koji tim. Već je 'izgorio' i nije znao da li će da trenira. Rekao sam mu i tada da želim da budem sa njim ako se vrati trenerskom poslu. Kada je potpisao za PAO, odmah me je pozvao. Volim što sam uz njega, što se borim za trofeje, što gledam kako radi. Zadovoljan sam i gledam u budućnost", zaključio je Iskjerdo.