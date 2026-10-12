"Klubovi hoće rezultate, a djeca nam odoše": Željko Obradović progovorio o najvećem problemu evropske košarke

Srpski stručnjak Željko Obradović kaže da odgovornost zbog odlaska mladih talenata nije samo na trenerima, već u sistemu.

Izvor: Minut Sport/Youtube/Printscreen

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović govorio je o najvećem problemu evropske košarke i odlivu mladih talenata. Perspektivni igrači se u posljednje vrijeme sve češće odlučuju za školovanje i igranje na koledžima u Americi, gdje dobijaju ozbiljan novac na samom startu karijere. Kako se boriti protiv ovog trenda?

Trener Panatinaikosa kaže da odgovornost nije samo na trenerima koji im ne daju dovoljno prostora da se nametnu, već je problem u sistemu.

"Odliv mladih igrača je postojao i ranije, međutim u ovom trenutku, sa time što je NCAA uspio da uradi, da toliki novac uđe i da mladi igrači u 18 godina, dobijaju ogroman novac, sigurno će uticati na to da će ostaviti velike tragove u evropskoj košarci. Postavlja se pitanje svega onoga što je u ranijem periodu bilo, da mladi igrači ovdje, kroz dobar rad u klubovima, dolaze do tog prelaska u seniorski tim i da, praktično, igrajući ovdje košarku, jednog dana budu spremni da igraju za seniore. To se promijenilo", rekao je Obradović za "Minut Sport", u okviru EURONIL simpozijuma u Beogradu i nastavio.

"Ranijih godina su mlađi igrači dobijali mnogo više šansi, i to je ta polemika koja se vodi u ovom trenutku, prije svega u evropskoj košarci, jer mnogi ljudi misle da je Evroliga igra starih igrača. I tu ima istine. Međutim, ako imate podatak da je ove godine od 20 timova 10 timova promijenilo trenera, znači da treneri imaju probleme u tom smislu da imaju imperativ rezultata", kaže Obradović.

"Strani igrači ne smetaju mladima"

Najveća polemika se vodi oko plaćanja stranih igrača, dok djeca odlaze u suprotnom pravcu. Obradović kaže da svako gradi svoj put i da niko nikome ne smeta.

"Ja sam imao priliku da radim u mnogim zemljama. Radio sam i u Španiji, Italiji, Grčkoj, Turskoj, i ovdje kod nas, i uvijek su me ljudi pitali koja je razlika između mladih igrača. Rekao sam: 'To uopšte nema veze iz koje si zemlje, nego predanost i posvećenost onome gdje želiš da dođeš'. Niko nikom ne smeta. Ne može stranac da smeta mladom igraču ako on želi da napreduje, ako je on posvećen i ako želi dodatno da radi."

Vidi opis "Klubovi hoće rezultate, a djeca nam odoše": Željko Obradović progovorio o najvećem problemu evropske košarke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

"U trenutku kad neki mladi igrač dobije izvanrednu ponudu da ide u NCAA košarku, odnosno na koledž, naravno da je to prilika i za njega da zaradi, da je to prilika i da se edukuje, da ode na fakultet. Sve su to izvanredne stvari i dobre stvari za mlade ljude. Međutim, postavlja se pitanje šta sa klubom u kome je on radio. Naravno da imamo primjere, recimo u fudbalu, i to je nešto što je meni interesantno, kako su ovi veliki evropski klubovi dovodili mlade igrače. Kad pričam o mladim igračima, pričam čak o djeci od 12, 13, 14 godina, i dobijali su neke ugovore", kaže Obradović i postavlja ključno pitanje:

"Da li je to način da se ta granica, jer znamo da do 18 godina igrač ne može da potpiše ugovor, da li bi to trebalo da se spusti, da se dogovori sa FIBA, sa savezima, da se ta granica spusti? To je veliko pitanje i to je, naravno, nešto što je veoma važno za diskusiju. Međutim, čak i da se napravi kao što je u fudbalu, da klubovi budu obeštećeni sa svakim narednim transferom, koji neki igrač koji je počeo u jednom klubu i dobio priliku da se razvija i uloženo u njega i tako dalje, čak i da se dobiju materijalna sredstva, postavlja se pitanje koliko će to da pomogne tom klubu. Zato što ne možete da očekujete da u svakoj generaciji izađe neki ekstra talentovan igrač. Zamislite da vam ode jedno dijete koje je ekstra talentovano, koje može da promijeni klub igranja za taj klub, na primjer, u 4 godine. Je l' je bilo takvih primjera? A onda vam daju, ne znam, obeštećenje koje može da bude i ogromno. Može da bude i do 200, 300, 500 hiljada dolara. Ali šta vi imate od tog novca ako vam je otišlo neko najtalentovanije dijete i morate da čekate sad, ne znam, 3, 4 ili 5 generacija da se to dijete, da se tako neko slično dijete pojavi?", kaže Obradović i nastavlja:

"Suština je, sigurno bi to obeštećenje pomoglo klubovima, ali mora da se nađe rješenje koje neće da zavisi od slučaja do slučaja. Vi imate klubove koji uspiju da razgovaraju s djecom i s roditeljima, da ih ubijede da je za njih dobro, da će da imaju perspektivu, da će da bude uloženo u njih, i onda se pojavi neka ponuda iz Amerike i onda se dogovore, je l', daju obeštećenje i to je u redu. Strašno teško je ne dopustiti djetetu da ide za svojom srećom. Svako od nas bira sreću i svako od nas ima svoje motive zbog čega se bavi nekim poslom ili, u krajnjoj liniji, zbog čega djeca igraju košarku."

Kako zaustaviti odliv mladih talenata?

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

"Znači mora da se sjedne, da se napravi ozbiljna analiza, da se vidi koje mehanizme imaju i federacije i klubovi da bi uspjeli da na neki način, ne da zaustave, jer ja mislim da je to nemoguće u ovom trenutku, ali da ovo o čemu sam pričao, da se dobije neka adekvatna nadoknada, prije svega za klubove, da li je to kroz propise saveza, da li je to kroz propise FIBA, vjerovatno svi evropski savezi koji imaju veliki uticaj na FIBA, da sjednu i da razgovaraju o tome i da se te stvari izdefinišu. Lično mislim da će to biti veoma teško. Znam da su prve reakcije kad se pojavila vijest da će NCAA da plaća, i počeli su da plaćaju, da su neki veliki klubovi rekli: 'To znači da nećemo da imamo više juniorski kadar.' Jer nema nikakve svrhe. I to je, po meni, veliki problem", jasan je iskusni trener.

Posebno naglašava ulogu trenera.

"Međutim, lično mislim da je jedna stvar o kojoj treba voditi računa, to je nešto što se nikad nije vodilo računa, a to su treneri koji rade sa tom djecom. Znači, sa pionirima, kadetima, juniorima. Oni moraju da budu adekvatno nagrađeni i stimulisani. Znači, oni moraju da imaju izuzetno dobre plate da bi imali motive da rade s tom djecom i da bi se proizvodili igrači. Ako toga ne bude bilo, ako se njima bude davalo kao do sada minimalac neki, mislim da će to biti veliki problem. Ja sam zagovornik toga i uvijek to pričam, da ti mladi ljudi, mladi treneri koji su entuzijasti, koji rade s djecom, da je to najteži posao, da to nije lak posao, ali da njih treba dodatno stimulisati.Mislim da je to jedno od najboljih rješenja koje bi moglo da se uradi. Prvi klub koji to bude uradio, koji to bude shvatio, imaće produkciju igrača koja će biti na neuporedivo boljem nivou nego što je to u ovom trenutku u Evropi", kaže Obradović i zaključuje:

"U svakom slučaju, trebalo bi da uradimo svi sve što je u našoj moći da probamo da zaštitimo evropsku košarku, a sigurno da su najbitniji ljudi koji rade sa mladim igračima i da su mladi igrači ono što je, naravno, budućnost u svakom sportu. Ja bih se još jednom vratio i stvarno insistiram na tome, mislim da je to najvažnije: stimulacija trenera koji rade s mladim igračima i neki pravilnik koji bi zaštitio klubove i saveze u odnosu na to kad mladi igrač dobije neku fantastičnu ponudu da može da ide. Jer parirati u ovom trenutku klubovima ovdje sa takve ponude, to je praktično nemoguće", zaključio je legendarni trener.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!