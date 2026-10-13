"Na licu bore ponijeću, a tebe uvijek voljeću": Koreografija Grobara za najvećeg navijača Partizana Stevu Kosku

Navijači Partizana priredili su ogromnu koreografiju za Stevu Kosku.

Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Navijači Partizana pripremili su veliku koreografiju za meč protiv Panatinaikosa sa likom "Steve Koske", čuvenog navijača crno-bijelih.

Stevan Petreski, među Grobarima poznatiji kao "Steva Koska", jedan od onih koji su uvijek uz crno-bijele. Navijači crno-bijelih to znaju i cijene i zato su u njegovu čast pripremili sjajnu koreografiju. "Na licu bore ponijeću, ali tebe uvijek voljeću", pisalo je uz veliki lik preko čitave tribine, pogledajte:

Pogledajte 01:13 koreografija Partizana u Areni Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Početak meča Partizan - Panatinaikos obilježio je i emotivni doček priređen Željku Obradoviću, povodom njegovog prvog dolaska u Beogradsku arenu od odlaska iz kluba prošle jeseni. Čim je izašao iz tunela i krenuo ka gostujućoj klupi Panatinaikosa, "Žoc" je naišao na veliki aplauz i mnogo emocija.

Nekoliko trenutaka kasnije, sa video-bima emitovan je posebno pripremljen video kluba u znak dobrodošlice najtrofejnijem evropskom treneru.

"Nas sve vezuje samo ta jedna ista ljubav prema Partizanu. Ali ovo što doživljavam sa Partizanom, ništa slično nisam doživio. Znate, kada nešto voliš, mislim da nema potrebe da objašnjavaš puno stvari... Vi znate da je najvažnija stvar ono što sam rekao i prije prve utakmice, da izađete i da pokažete ono što krasi Partizan uvijek. I nemojte zaboraviti da igrate u najboljem klubu na svijetu", riječi su Željka Obradovića koje su odzvanjale Arenom.

Utakmica Partizan - Panatinaikos počela je u 20.30 i crno-bijeli su u njoj imali šansu da provjere svoju snagu i dobru formu u sudaru protiv prvog favorita za osvajanje Evrolige. Ekipa Đoana Penjaroje dočekala je Atinjane sa skorom 3-1, a Panatinaikos igra za peti trijumf u nizu, jer jedina uz Valensiju ima perfektan skor, 4-0.