Čima Moneke: "Ovi što ostavljaju negativne komentare mogu da se nose"

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke govorio o kritikama na društvenim mrežama koje ga sve manje pogađaju, ističući da su pravi navijači Zvezde samo oni koji su uz tim i kada ne ide.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čima Moneke najčešće je najkritikovaniji košarkaš Crvene zvezde i tek ponekad to je s razlogom. Prethodne noći je u pobjedi Crvene zvezde nad Asvelom (84:82) postigao 18 poena, uključujući tri vezane trojke na samom početku meča kada je "prodrmao" svoju ekipu, ali će se nekako s tog susreta više pamtiti njegovo promašeno zakucavanje i zbog toga će dobiti salve kritika, prije svega na društvenim mrežama na kojima je izuzetno prisutan.

“Lopta je bila klizava. Dešava se. To mi se nikada ranije nije dogodilo. Nije nimalo prijatan osjećaj i zahvalan sam saigračima što su mi pomogli da to prevaziđem", rekao je Čima Moneke za "Meridijan Sport" i dodao:

Pogledajte 00:38 Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

"Ali da, razmišljao sam o tome kako ću zakucati, a onda kako će oni tražiti tajm-aut i kako ću podići energiju svog tima. A onda sam promašio zakucavanje. To je bio test moje mentalne snage. Ponosan sam na to kako sam reagovao i ponosan sam na tim što mi je pomogao, što nam je pomogao da pobijedimo u utakmici."

Da li je ovo novi Moneke?

Izvor: MN PRESS

Istakao je da se nije dobro osjećao pred utakmicu i da je imao manje energije nego obično, ali da je uspio da se "mentalno resetuje" i da namjesti šut i kada mu nije išlo (počeo sezonu 0/7). Moneke takođe naglašava da je drugačiji nego ranije, da je zreliji, posvećeniji i smireniji i da to primjećuje u svojoj igri.

"Moj život je sada jednostavno drugačiji", rekao je Moneke i dodao: "Mnogo toga se dogodilo ovog ljeta što me je učinilo zrelijim, posebno na mentalnom planu. Osjetio sam taj trenutak kada su se stvari poklopile. Prestajem da se opterećujem glupostima koja nisu važna i kojima nije mjesto u mojoj glavi. Usredsređujem se na ono što mogu da kontrolišem. Naravno, tu još postoje trenuci kada si ljudsko biće i kada te ponesu emocije ili kada previše emotivno reaguješ. Ali, nažalost, dio toga je i da sve posmatraš kao posao, da stvari ne shvataš lično, da manje obraćaš pažnju na ljude do kojih ne moram da držim i na stvari koje nisu vrijedne moje pažnje.

Ono što je važno jesu moji saigrači, treneri, svi ljudi oko ekipe i oni koji nas podržavaju, i u dobrim i u lošim trenucima. Niko drugi nije važan."

Moneke o društvenim mrežama

Vidi opis Čima Moneke: "Ovi što ostavljaju negativne komentare mogu da se nose" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Naglasio je da se trudi da ne razmišlja o tome što je Zvezda krenula loše sezonu i da je najvažnije da fokus bude na samo sljedećoj, bez velikih planova i razmišljanja o budućnosti, ali da tu postoji jedan problem - to nameću društvene mreže koje su svakodnevno prisutne u našim životima.

"To je dio sazrijevanja kroz koje sam prošao ovog ljeta. Nemam nijedno loše iskustvo kada je riječ o susretima sa ljudima uživo. Bilo je trenutaka kada smo prolazili kroz teške periode, i znam to jer sam ih i sam osjećao, a osjećali su ih i moji saigrači. Bilo je trenutaka kada pomisliš: 'Je..te!' A onda počneš da osjećaš anksioznost dok hodaš ulicom, jer misliš da te svi mrze, a ljudi ti i dalje prilaze, traže da se fotografišu s tobom i žele ti sreću na sljedećoj utakmici. Zato mislim da postoje ljudi koji se oglase samo onda kada gubimo. I to nije slučaj samo sa Crvenom zvezdom, ali ovdje je sve na potpuno drugačijem nivou jer je strast navijača nevjerovatna", rekao je Moneke.

"Samo to su pravi navijači"

Izvor: MN PRESS

Čima Moneke napravio je i razliku između navijača koji ih bodre u hali i kada ne ide dobro i onih koji kritikuju za sve: "Međutim, postoje ljudi koji se oglase samo kada tim izgubi. Ako pobijedite na utakmici i imate 500 komentara, a kada izgubite imate 2.000, kako to ima smisla? Zato kažem da sam zahvalan navijačima koji nas podržavaju i u dobrim i u lošim trenucima. Kada se Motli mučio, zahvalan sam navijačima koji su mu aplaudirali i bodrili ga. To su pravi navijači. Svi ostali nisu vrijedni moje pažnje.

Zato, ljudi koji misle da će se osjećati bolje ako ostavljaju negativne komentare kada neki igrač odigra loše ili kada tim izgubi, mogu da se nose - uz dužno poštovanje. A svima ostalima koji nas podržavaju poručujem: volimo vas i hvala vam."