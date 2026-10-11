Najboljeg strijelca Evrolige otjerali iz kluba: Duško Ivanović ga spasava

Markus Hauard će po svemu sudeći da napusti Evroligu i da nastavi karijeru u Zenitu.

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Markus Hauard bio je jedan od najboljih strijelaca u Evroligi, igrao je sjajno u napadu, ali je sada ostao na marginama. Ne dobija šansu u Baskoniji, sklonjen je sa strane i već neko vrijeme traži novi klub. Izgleda ga je pronašao.

Duško Ivanović ga spasava i vodi u Zenit, prenosi "BasketNews". Navodno su već u podmaklim pregovorima i samo je pitanje momenta kada će doći do dogovora pošto to žele obje strane.

Hauard je svojevremeno igrao u NBA ligi i bio saigrač Nikole Jokića, a prije nekoliko mjeseci se dovodio u vezu i sa Partizanom. Spekulisalo se o pregovorima sa njim, ali ni do kakve saradnje nije došlo.

Ako ode u Rusiju biće to prilika za njega da "oživi karijeru" koja je u padu već neko vrijeme. Inače, sa Ivanovićem je već sarađivao upravo u Baskoniji.