Željko Obradović zna kako sa Lesorom: Ponovo igra košarku života, sad je i MVP

Matijas Lesor igra sjajno kad je u timu Željka Obradovića, a u četvrtom kolu Evrolige je postao i MVP

Izvor: Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia

Baš kao u danima u Partizanu i prve godine u Panatinaikosu - Matijas Lesor igra košarku života. Stigla je i nagrada nakon što je u četvrtom kolu Evrolige ponio titulu MVP-ja, a nakon što je Panatinaikos pobijedio Fenerbahče 92:74.

Lesor je na terenu proveo svega 23 minuta, ali je to bilo dovoljno da postane MVP kola. Postigao je 19 poena, imao je i osam skokova i po jednu asistenciju, blokadu i ukradenu loptu. Na kraju, indeks korisnosti je iznosio 30, a mogao se pohvaliti i sjajnim procentom šuta, pošto je iz igre šutirao 6/9, dok je sa linije penala promašio tri puta iz 10 pokušaja.

Lesor sad prosječno bilježi 13,3 poena, sedam skokova i po 1,5 asistencija i blokada po meču, poslije četiri utakmice u elitnom takmičenju. Čini se da je poslije teške povrede napokon na pravom putu, a kad se u obzir uzme da mu prisustvo Željka Obradovića prija, onda je jasno odakle dolaze dobri mečevi.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Ujedno, ovo je i četvrta nagrada za Lesora u dosadašnjoj evroligaškoj karijeri.

Ko je ostao iza Lesora?

Lesor je prvi, dok je na drugom mjestu u trci za najboljeg u četvrtom kolu Vendel Mur iz Virtusa. Tim Aleksa Mubrua ima dvije pobjede i dva poraza, ali je zasad uspio da priredi i nekoliko iznenađenja, tako što je pobijedio Olimpijakos, a onda i Bajern, nakon lošeg početka i poraza od Fenerbahčea, a onda i Armanija.

Mur je u pobjedi Virtusa nad Bajernom (94:87) postigao 20 poena, imao je i devet skokova, dvije ukradene i tri izgubljene lopte. Na kraju je šutirao 58 odsto iz igre i imao je indeks korisnosti 28.

Bilo je još konkurenata za MVP priznanje, ali su njihovi timovi poraženi. Mozes Rajt je u Armaniju imao indeks korisnosti 32, ali je njegov tim poražen od Makabija 97:79, iza njega je Kris Duarte sa "PIR" 31, ali je Baskonija poražena od Bešiktaša. Antonio Blejkni iz Hapoela je imao indeks korisnosti 29, poslije 30 poena koje je ubacio Valensiji, ali je i njegov tim pretrpio poraz.