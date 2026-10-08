"Što ćutite da smo vam pomogli oko Lesora?": Olimpijakos javno prozvao Panatinaikos

Košarkaški klub Olimpijakos javno je prozvao Panatinaikos zbog nedostatka zahvalnosti za pomoć u liječenju Lesora.

Izvor: MN Press/Betarades_gr/YouTube

Košarkaški klub Olimpijakos izdao je saopštenje i javno "pecnuo" Panatinaikos i njegovog vlasnika Dimitrisa Janakopulosa. Kritikovao je klub iz Pireja svog najvećeg rivala zato što nije obavijestio javnost da je upravo Olimpijakos pomogao u liječenju i oporavku Matijasa Lesora.

Olimpijakos je saopštio da je vlasnik kluba Jorgos Angelopulos lično dao dozvolu da Lesora liječi poznati ortoped Nik van Dajk, koji je lični ljekar gazde prvaka Evrope i blisko sarađuje sa njegovim klubom. "Imate silno slobodno vrijeme, mogli ste da ga iskoristite za jednu kratku zahvalnicu", saopštio je klub iz Pireja.

Pročitajte saopštenje, objavljeno u večeri u kojoj je Matijas Lesor bio jedan od igrača sa najvećom minutažom u ekipi Panatinaikosa u derbiju Evrolige protiv Fenerbahčea.

Saopštenje Olimpijakosa o Lesoru

"Razumijemo opsesiju KK Panatinaikos i njegovog vlasnika usmjerenu protiv Olimpijakosa i njegovih članova, ali zar ne biste mogli da nađete malo vremena, između sastavljanja vaših prijava, da obavijestite sportsku javnost o nečemu zaista suštinskom što se tiče zdravlja i karijere jednog vašeg sportiste?

Prošlo je nekoliko mjeseci od tada, ali mržnja prema Olimpijakosu i njegovim predsjednicima, izgleda da osim na vaše rasuđivanje utiče i na vaše pamćenje.

KK Olimpijakos danas obavještava sportsku javnost o tome šta se dogodilo prošlog novembra u vezi sa zdravljem košarkaša Matijasa Lesora i operacijom kojoj je podvrgnut od strane poznatog ortopeda Nika van Dajka (Niek van Dijk), direktnog saradnika našeg tima i ličnog ljekara gospodina Jorgosa Angelopulosa.

KK Panatinaikos i francuski centar, zajedno sa svojim menadžerom, obratili su se holandskom profesoru dr Niku van Dajku kako bi riješio medicinski problem ovog sportiste. Od njega su obaviješteni da u Grčkoj ima ekskluzivnu saradnju sa Olimpijakosom i da samo uz posebnu dozvolu može da preuzme slučaj Matijasa Lesora. Predsjednik KK Panatinaikos je kontaktirao potpredsjednika KK Olimpijakos i zatražio našu dozvolu, a isto je učinio i predstavnik igrača. Gospodin Jorgos Angelopulos je odmah dao svoje odobrenje i lično kontaktirao dr Van Dajka kako bi ga o tome obavijestio.

Za nas je zdravlje sportiste, kao i svakog drugog čovjeka, bilo fizičko ili mentalno, stvar o kojoj nema pregovora. U onom silnom slobodnom vremenu koje imate za sastavljanje neosnovanih prijava, mogli ste da sastavite i jednu kratku zahvalnicu za ovako ozbiljnu i osjetljivu temu."

Kakva je bila Lesorova povreda?

Bivši centar Zvezde i Partizana prošao je u protekle dvije godine jako težak period. Krajem 2024. doživio je izuzetno tešku povredu - prelom fibule lijeve noge. Pauzirao je pet mjeseci i vratio se ipak nedovoljno spreman da pomogne na Fajnal-foru te sezone.

Sljedeće sezone je ponovo imao probleme sa povredama - skočnog zgloba, pa lakta, zbog kojeg je takođe morao da bude operisan. U oporavku od te operacije u čitav proces je uključen i Olimpijakos, za šta se večeras saznalo.