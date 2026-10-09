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Srbin iz NBA prvi put dolazi u Evroligu: Dva velikana su ga već pozvala da promijeni kontinent

Srbin iz NBA prvi put dolazi u Evroligu: Dva velikana su ga već pozvala da promijeni kontinent

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Biće zanimljivo vidjeti kako će se Džon Končar, šuter srpskog porijekla, snaći u evropskoj košarci.

Real i olimpijakos žele Džona Končara iz NBA Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Dva velikana evropske košarke zainteresovana su da u nastavku sezone u svojim redovima imaju Srbina iz NBA lige. Nije ovo priča o Jokiću u Panatinaikosu, niti o interesovanjima za bogdana Bogdanovića - blizu dolaska u evropsku košarku je Džon Končar (30), američki košarkaš srpskog porijekla.

U ovom trenutku za njegove usluge zainteresovani su Real Madrid i Olimpijakos, pa neće biti nikakvo iznenađenje ukoliko u nastavku sezone budemo gledali Končara protiv Partizana i Crvene zvezde. Bilo bi to njegovo prvo iskustvo u evropskoj košarci jer je do sada čitavu karijeru proveo u SAD.

Končar je 2019. godine izašao na NBa draft, ali tada nije izabran pa je morao obilaznim putem da se izbori za ugovor. Privukao je pažnju Memfisa, za koji je odigrao punih šest sezona pre nego što je tokom sedme trejdovan u Jutu. Tom timu nije bio potreban pa je na kraju sezone trejdovan u Njujork Nikse koji nisu ozbiljno računali na njega.

Američki košarkaš srpskog porijekla najbolje se snalazi na pozicijama dva i tri, a tokom karijere u NBA ligi Džon Končar je odigrao 363 meča u ligaškom i 18 u plej-of dijelu sezone. Na mečevima u ligaškom dijelu sezone prosječno je bilježio 4,8 poena, četiri skoka i 1,5 asistenciju po utakmici.

Kakvo je porijeklo Končara?

Prethodnih godina američki mediji otkrili su da Džon Končar ima češko, mađarsko i srpsko porijeklo. Kada se saznalo da je dijelom srpskog porekla, Končar je postao zanimljiv i javnosti u Srbiji - tada se pominjala mogućnost čak i da postane reprezentativac, ali ta ideja nije stigla do realizacije.

Uprkos tome što je njegov deda po ocu bio Srbin koji je sa prostora bivše Jugoslavije otišao u Čikago, Končar je u jednom trenutku bio zanimljiv i Hrvatima. Željeli su da ga naturalizuju, odnosno da mu dodijele pasoš kako bi mogao da postane reprezentativac. Ni od toga nije bilo ništa, pa je Džon ostao vezan za NBA ligu, bez iskustva u evropskoj košarci.

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NBA liga Evroliga

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