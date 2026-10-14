Partizan pušta u prodaju karte za evroligaški vječiti derbi: Biće i navijača Zvezde u Areni

Partizan će igrati protiv Crvene zvezde u derbiju Evrolige i tamo će biti navijača crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda odigraće prvi ovosezonski derbi i to u Evroligi. Taj meč na programu je 22. oktobra u 20.45 časova i domaćin će biti crno-bijeli. Ali, tamo neće biti samo navijača domaćeg tima.

Prema nezvaničnim informacijama MONDA na tribinama će biti i navijači Crvene zvezde. Poseban sektor je odvojen na Istoku i tu bi trebalo da budu smješteni navijači crveno-bijelih. Tako izgleda trenutni plan i ako ne bude nekih promjena do sljedeće nedjelje biće prisutni navijači oba tima.

Već neko vrijeme postoji "razmjena" između Partizana i Crvene zvezde kada je u pitanju prisustvo gostujućih navijača na mečevima u Evroligi. Zbog toga mečevi "vječitih" izazivaju dodatnu pažnju, ali i veće prisustvo policije, kontrole i nalaze se "pod lupom" Evrolige zbog potencijalnih incidenata.

Partizan je saopštio da će od 15. oktobra u 17 časova pustiti u prodaju dnevne ulaznice za prvi derbi koji se igra naredne nedjelje. Pravo da kupe ulaznice imaće samo članovi KK Partizan sa plaćenom članarinom za tekuću sezonu i jedan član može da kupi maksimalno četiri ulaznice.

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