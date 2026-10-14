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Matijas Lesor: "Prevešću Jabuseleu skandiranje navijača Partizana"

Matijas Lesor: "Prevešću Jabuseleu skandiranje navijača Partizana"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Matijas Lesor rekao je da je spreman da prevede Geršonu Jabuseleu skandiranje navijača Partizana iz Arene.

Matijas Lesor o vrijeđanju Geršona Jabuselea Izvor: MN PRESS

Matijas Lesor imao je emotivan doček u Areni. Na meču Partizana i Panatinaikosa su mu skandirali, aplaudirali, pokazali da je i dalje jedan od miljenika publike. Ne krije da mu je sve to i te kako značilo.

"Uvijek će biti emotivno, ovo je posebno mjesto za mene. Pokušao sam da se fokusiram na meč i da donesem pobjedu što smo uradili. Uvijek je poseban osjećaj za mene kada igram pred ovim navijačima", rekao je Lesor za "Mozzartsport".

Ističe da mu sve to prija, ali da je u ovom meču bilo za nijansu lakše jer nije bio jedini u centru pažnje fanova.

"Bilo je lakše jer su skandirali Bongi, Obradoviću i Jabuseleu, pa nije fokus bio samo na meni. Lijepo je kada ti skandiraju, pjevaju, zovu te na klupi, traže slike. Teško je razmišljati samo o meču, ali smo kao tim dobar posao odradili", jasan je Lesor.

"Prevešću Jabuseleu skandiranje"

Navijači Partizana ne zaboravljaju sraman potez Geršona Jabuselea prilikom tuče igrača Partizana i Reala u Madridu. Tada je umalo ozbiljno povrijedio Dantea Egzuma, pa su ga tako u Areni dočekali uvredama i skandiranjem "svinjo debela". Lesora su tako pitali i da li njegov saigrač zna šta su mu skandirali.

"Mislim da ne zna, ali ako želi - prevešću mu", nasmijao se Lesor.

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00:25
Puna Arena skandira Matijasu Lesoru
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

KK Partizan KK Panatinaikos Evroliga Matijas Lesor Geršon Jabusele

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