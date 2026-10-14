"Pred vama je Željko Obradović, trener Partizana": Pogledajte kako je Žoc reagovao na lapsus portparola

Željko Obradović se nasmijao lapsusu portparola Partizana nakon meča crno-bijelih i Panatinaikosa.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Simpatična scena na početku konferencije za novinare Željka Obradovića poslije meča Partizan - Panatinaikos. Portparol crno-bijelih Ivan Ivković po navici je predstavio "Žoca" kao trenera Partizana, na šta su se nasmijali i Obradović i on i svi u sali.

"Gospodin Željko Obradović, glavni trener Partizana... Uf, Panatinaikosa, je pred vama", rekao je Ivković uz osmijeh svih u sali.

Željko Obradović se takođe nasmijao i poslije nekoliko trenutaka započeo konferenciju za novinare uobičajenom izjavom na engleskom.

Pogledajte tu scenu dvojice dugogodišnjih saradnika:

Pogledajte 00:24 Željko Obradović na konferenciji za novinare posle Partizan Panatinaikos Izvor: YouTube/BC Partizan TV Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Željko Obradović je održao uobičajeno posjećenu i praćenu konferenciju za novinare, tokom koje je bio upitan da li će se vratiti u KK Partizan.

"U mojim planovima, to nikada nisam radio. Da se ne vraćamo na neke stvari koje su se desile. Treniram Panatinaikos i dokle tako bude, biću fokusiran na to. Kako će da bude u budućnosti? Ko to zna. Da svi budemo živi i zdravi, pa ćemo odluke donositi u budućnosti", rekao je Obradović.

Bio je upitan "Žoc" i za svoju odluku da odbije Partizanov poklon, uramljenu sliku, koja je trebalo da mu bude uručena prije utakmice.

"Imao sam razgovor, ljudi su me obavijestili da se sprema u tom smislu nešto. Rekao sam da nema potrebe za tim. Meni je Partizan dao sve, kao što sam ja njemu dao. Ako neko misli drugačije, njihovo pravo. Ja se osjećam kao dio ovoga i uvijek ću se osjećati. Ne vjerujem da bilo ko može da mi oduzme to", rekao je Željko.

Obradović je dobio emotivan doček u Beogradskoj areni i iz nje izašao sa perfektnim učinkom svog tima na startu evroligaške sezone, 5-0.