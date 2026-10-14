Karlik Džouns: "Ne volim da me ovako osramote kod kuće"

Plejmejker Partizana Karlik Džouns je poslije poraza crno-bijelih od Panatinaikosa u Evroligi pričao o razlozima loše igre, napadačkoj formi, kao i o Željku Obradoviću.

Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns je odigrao solidno prvo poluvrijeme, onda nije poentirao u drugom i bio je kritičan prema sebi i ekipi poslije poraza od Panatinaikosa u Evroligi. "Zeleni" su trijumfovali 72:55, a plejmejker Partizana je naglasio da navijači nisu zaslužili da gledaju ovakav meč.

"Moramo da kažemo da su oni htjeli pobjedu više nego mi. Imali smo sjajnu atmosferu i mislim da navijači nisu zaslužili ono što su vidjeli večeras. Mislim da smo bolji od onoga što smo pokazali večeras. Moramo da shvatimo u čemu je problem i da se prilagodimo. Nismo igrali tako loše, ali ne smijemo da izgubimo ovako na svom terenu", rekao je Karlik Džouns.

"Ne volim da me ovako osramote"

Pogledajte 03:08 Izjava Karlika Džounsa posle Partizan Panatinaikos Izvor: Tijana Jevtić/MONDO Izvor: Tijana Jevtić/MONDO

Partizan je ponovo imao užasno šutersko veče. Iz igre su crno-bijeli šutirali veoma loše, a tokom cijelog meča ubacili su samo četiri trojke. Tako neće daleko stići.

"Ako ne možete da pogodite šuteve nećete ni pobijediti. Mislim da smo u jednom momentu treće četvrtine uhvatili četiri ofanzivna skoka, šutnuli četiri trojke, a nijedna nije ušla. Dešava se, to su stvari na koje možemo da utičemo. Idemo da treniramo. Protiv Madrida smo imali 3/20, tako se ne pobjeđuje na utakmicama. Mislim da radimo dobre stvari. Bili smo dobri u odbrani, Panatinaikos smo spustili na 70 poena, ali ne volim da me ovako osramote na mom terenu", oštar je bio Karlik.

On je naglasio da crno-bijeli moraju da pronađu konstantnost u formi ako žele da budu u vrhu Evrolige ove sezone. Tako rade oni najbolji timovi.

"Dobri timovi igraju dobro 40 minuta i svake večeri. Mislim da smo dobar tim, ali možemo da napredujemo. Uvijek kažem da ne treba previše poletjeti niti previše pasti. Sada idemo na teško gostovanje ponovo. Biće opet teško, ali nije nemoguće pobijediti. Mislim da možemo da se borimo sa svim timovima."

Zagrlio se sa Željkom

Vidjeli smo emotivan susret između Karlika Džounsa i Željka Obradovića na kraju meča. Upitan je reprezentativac Južnog Sudana kako je to izgledalo i šta su jedan drugom rekli.

"Samo smo jedan drugom rekli koliko se poštujemo i volimo, pogotovo sa moje strane. Samo sam mu rekao koliko ga cijenim. Nisam se oprostio od njega kako bih volio. Ovdje sam uglavnom zbog njega, on je veliki razlog zašto sam izabrao Partizan. Htio sam da mu kažem koliko ga cijenim i volim, a on je rekao nešto slično", završio je Karlik Džouns.