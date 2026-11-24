Saša Dončić se oglasio zbog reprezentativca Slovenije kome nije dozvoljeno da igra u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikako FIBA i Evroliga da se usaglase oko rasporeda i puštanja igrača u nacionalne timove, a ovog puta je glas podigao Saša Dončić, sportski direktor reprezentacije Slovenije. On je bijesan jer Baskonija ne pušta mladog talenta Stefana Joksimovića.

Slovenci igraju protiv Finske i Mađarske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027 i neće moći da računaju na Joksimovića, uprkos naporima tamošnjeg Saveza.

"Stefan je izrazio veliku želju. Ali Baskonija mu zabranjuje dolazak. Jednostavno rečeno, neće ga pustiti, a on je tamo najmlađi. Još uvijek pokušavamo, ali moram da priznam da su šanse veoma male", rekao je Dončić.

Slovenci su najavili da će preduzeti korake i prijaviti španski klub za ovakvo postupanje, ali za sada nisu dobili nikakav odgovor.

"Moram biti kritičan. Ovo je sramota za evropsku košarku", poručio je Dončić.

Ko je Stefan Joksimović?

Stefan Joksimović je rođen u Beogradu 2008. godine, u periodu je njegov otac Nebojša igrao za Hemofarm. Prošle sezone je osvojio Kup Kralja sa Baskonijom, a debitovao je u oktobru 2025. Postao je najmlađi igrač Baskonije u Evroligi i Kupu kralja, a prošle sezone je na 11 mečeva u Evroligi imao 2.9 poena i 1,1 skok. U pauzi između dve sezone osvojio je U18 zlato u Italiji na Evropskom prvenstvu i bio je MVP tog takmičenja.

Njegov otac Nebojša Joksimović rođen je u Kopru u Sloveniji, ima srpsko porijeklo i srpsko državljanstvo. počeo je karijeru u Kopru, igrao u Pivovarni Laško, a onda četiri godine proveo u Hemofarmu. Nakon toga igrao je za Lokomotivu Kubanj i Skavolini iz Pezara, a potom se vratio u ABA ligu. Igrao je za Igokeu, Olimpiju. Krku, Cibonu i Primorsku.