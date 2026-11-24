Džonatan Motli dobio je individualno priznanje poslije sjajne partije u dresu Crvene zvezde protiv Cibone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Džonatan Motli, proglašen je za MVP-ja devetog kola ABA lige. Kuburio je iskusni centar sa formom i povredama, ali čini se da je konačno uhvatio pravi ritam i konačno radi na terenu ono što se od njega očekuje.

Iako je doveden kao prva opcija na "petici", Kristijan Koloko ga je ubrzo zamijenio, ali nekadašnji igrač Hapoela i Fenerbahčea pokazuje da ima šta da pokaže i da će biti dostojna opcija sa klupe.

U ubjedljivoj pobjedi protiv Cibone je postigao dabl-dabl od 21 poena, 14 skokova i dve blokade, što je bilo dovoljno za priznanje u regionalnom takmičenju. Šutirao je 9/13 za dva poena, i dodao jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu, što mu je donijelo indeks korisnosti 36.

Šta se promijenilo?

Motli je odigrao sjajnu partiju, a sada mu ostaje da kvalitet dokaže i na evroligaškim terenima. Uspio je da prevaziđe psihološku barijeru i vrati samopouzdanje na treninzima, što je uspio da prenese i na takmičarske mečeve.

"Radio sam naporno. U košarci te sala nikad ne iznevjeri. Ako igraš loše, samo uđeš u salu, šutiraš koliko god možeš, pogodiš što više i to će ti se vratiti. Drago mi je što sam igrao, što sam vratio osjećaj za igru i što sam mogao da pomognem timu", rekao je Motli za Meridian sport i dodao:

"Jedan dan igraš dobro, drugi loše. Moraš da znaš kako da se vratiš iz svega toga. Zato smo profesionalci. Neće svaki dan biti sjajan i moraš da nađeš način da nastaviš da guraš, da nastaviš da radiš. Na kraju će ti se sve vratiti. Dajem sve od sebe ko god da je protivnik. Istim intenzitetom igram u Evroligi i u ABA ligi."

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro je poslije utakmice istakao da mu ova utakmica i te kako znači na polju samopouzdanja i kako mu se rad konačno isplatio.

"Ne samo zbog brojki, već i zbog osjećaja koji ima na terenu, zbog samopouzdanja. Posljednjih osam do deset dana veoma naporno je individualno radio kako bi dostigao ovaj nivo forme. Mislim da je bilo sjajno i da je, kao i svi naši igrači, spreman da pomogne ekipi kad god je to potrebno", rekao je Španac na konferenciji za medije.