"Ja odbio poklon Partizana?" Obradović poslije pobjede Panatinaikosa odgovarao uglavnom na pitanja o crno-bijelima

Željko Obradović o Partizanu, Panatinaikosu, situaciju pred duel dva kluba u Areni...

Izvor: MONDO

Konferencija za novinare nakon utakmice Partizan - Panatinaikos počela je lapsusom PR-a Partizana koji je Željka Obradovića najavio kao trenera beogradskog kluba, pa se odmah izvinio.

"Verovatno najgora ofanzivna utakmica za nas, pobjeda je najvažnija“, bio je prvi komentar Obradovića na večerašnju pobjedu.

"Šta drugo mogu da kažem sem da se zahvalim ljudima na ovakvom dočeku. Ljubav je obostrana, nema tu nikakve dileme. Ne moram da ponavljam šta osjećam prema klubu. I što ovi ljudi prepoznaju stvari, pametni su i niko na njih ne može da utiče. Čestitam im na atmosferi i podršci koju su davali igračima Partizana, tako treba i da bude i nemam sumnju da će tako nastaviti da rade. Defanzivno možda i najbolji meč, napadački prilično stegnuto. Igrači zaslužuju čestitke, nastavili smo niz pobjeda. Spremamo se za Hapoel. Svaki naredni meč je najvažniji“, dodao je Obradović.

Da li ima stvari koje niste rekli povodom odlaska iz Partizana?

"Nemam razlog da se vraća, veza je neraskidiva, ovde sam se osjećao fenomenalno, ponosan sam na sve urađeno. Priča se da Partizan ima šansu da postane stalni član Evrolige i biću najsrećniji ako se to dogodi. Ljudi koji su sada tu i mi koji smo bili rade na tome, Partizan to zaslužuje i Evroliga je to prepoznala", bio je njegov odgovor.

Trener Panatinaikosa prokomentarisao je i priče o favoritima za osvajanje Evrolige.

"Svako ima pravo na svoje mišljenje da proglašava favorite. Fokusiran sam na teren, radim sa ljudima koji su apsolutno posvećeni kao i ja. Pričam o ljudima u klubu i mom stručnom štabu, igračima i to je najbitnije. Ne možete da pobjegnete od komentara drugih ljudi".

Iako su mu crno-bijeli pripremili poklon, uramljenu sliku sa posvetom "Zauvijek", Obradović nije želio da je primi.

"Obavijestili su me o poklonu, rekao sam da nema potrebe da meni Partizan nešto daje, dao mi je sve“, prokomentarisao je ovu situaciju Obradović.

Još jednom se osvrnuo na vezu sa Partizanom.

"Svi znaju da sam davao sve u Partizanu i išao ponekad preko maksimuma, isto i sa Partizanom. Ne bih da se vraćam na to. Obožavam klub, nikada sebi neću dozvoliti. Svi smo mi prolazni, pričao sam to više puta. Partizan je najbitniji, mi smo bili deo priče, dolaze neki drugi ljudi, klub je dao igrače, trenere, rukovodioce, želim klubu sve najbolje", rekao je Obradović i dodao:

"Doček na aerodromu je nešto neponovljivo, to me pogodilo i uzdrmalo. Odluke koje donosim su takve da dobro razmislim prije odluke. To sam i tada uradio i tako je kako je“.

Nije Obradoviću promakla ni izjava Karlika Džonsa.

"Nije tajna, vidio sam njegovu izjavu o meni. Rekao sam mu da isto i ja osjećam. Volim tog čovjeka, fenomenalan je igrač i fenomenalan je čovjek. Lider je ovog tima, nastaviće da bude lider. Vrti se mnogo oko njega. Zadovoljstvo mi je bilo da ga treniram".

O Batistu i Dijamantidisu u stručnom štabu?

"Imam ekipu ljudi koje volim, tu su njih dvojica, Majk je već ozbiljan trener, radi izvanredno, vidi se njegova pomoć, posebno u radu sa visokim igračima. Svi ostali rade fantastičan posao, od košarkaških, kondicionih, svih u klubu. Ljudi iz kluba su prihvatili da PAO ponovo postane familija. Tako su nas zvali tokom onih 13 godina. Drago mi je. Ima jedna stvar koja me čini ponosnim. Igrali smo u subotu meč protiv Promiteasa u Patri, nedelja je bila slobodna. Svi iz kluba su bili u OAKI apsolutno svi, cijeli stručni štab na slobodan dan i to je stalno tako. Za nas nema slobodan dan, neki igrači su došli da rade, neki nisu. To je ta atmosfera koju sam htio da napravim i u čemu sam uspio zahvaljujući razumijevanju predsjednika Janakopulosa koji mi je pomogao da svi oni budu dio kluba. Navijači su to prepoznali".

Kako mu izgleda tim Partizana?

"Partizan izgleda odlično. Imaju odbranu koja je veoma dobra. Igraju sa velikim elanom, vidi se da je atmosfera dobra. Pripremajući utakmicu sam odgledao sve što su igrali, čak i onaj turnir u Atini gdje su igrali veoma dobro. Svidio mi se način na koji igraju. Rekao sam i Penjaroji da njemu i Partizanu želim sve najbolje. Imaju neke povređene igrače, treba im još neki igrač, nije moj posao da ulazim u to".

Da li bi se vratio u Partizan?

"Žar, želja, žestina koju ste usadili Partizanu za četiri i po godine se na pravi način demonstrirala večeras i na terenu i na tribinama, ovih 25.000 ljudi je pokazalo koliko su odani Partizanu i koliko vole ono što ste vi radili. Zato vas pitam kako kada se završi ovaj lijepi posao u Atini razmišljate da se vratite?", tako je glasilo pitanje novinara za Željka.

"Ne znam šta da kažem, sem da se složim da su navijači fantastični i prepoznatljiv je Partizan po tome. U mojim planovima, to nikada nisam radio. Da se ne vraćamo na neke stvari koje su se desile. Treniram Panatinaikosa i dokle tako bude, biću fokusiran na to. Kako će da bude u budućnosti? Ko to zna. Da svi budemo živi i zdravi, pa ćemo odluke donositi u budućnosti. Sve smo odavno ispričali, nećemo se vraćati na iste stvari", zaključio je Obradović.