Đoan Penjaroja: "Neću da komentarišem suđenje, razgovarao sam sa Željkom"

Đoan Penjaroja obratio se javnosti poslije meča između Partizana i Panatinaikosa

Izvor: Partizan

Nakon Željka Obradovića konferenciju za novinare poslije duela Partizana i Panatinaikosa održao je i trener crno-bijelih Đoan Penjaroja.

"Čestitam Panatinaikosu, zaslužili su da dobiju meč. Čestitam i navijačima, atmosfera je bila nevjerovatna. Mislim da je teško dobiti protiv ovakvog tima ako ne igramo dobro na obje strane terena. Zadovoljan sam poslom u odbrani. Imali smo greške, ali prva tri minuta u trećoj četvrtini su bila loša. Posebno defanzivno. Nekoliko grešaka i dali su nam 11 poena za nekoliko minuta. Dali su ukupno 72 poena, što je dobar posao."

Da li je treća četvrtina ključna za poraz?

"Da, složio bih se, to su bili loši naši minuti u trećoj deonici, greške. Promašili smo polaganja, tada je vjerovatno bio gotov meč."

Da li je zadovoljan skorom u Evroligi?

"Da, ali smo izgubili meč, jasno je imamo teške mečeve, prvo u Madridu, sada protiv Panate koja je najbolji tim u Evroligi vjerovatno. Čeka nas meč sa Fenerbahčeom u Istanbulu. Jedan od kandidata za F4. Okej je, imamo dobar skor. Moramo da insistiramo da igramo bolje iz dana u dan".

"Nemam komentar na suđenje"

"Nemam komentar na suđenje. Nemam odgovor na to. Naša dva poraza smo igrali sa lošim procentima za tri. Ako promašujete za tri, teško ćete dobiti mečeve. Imate loše procente, ali moramo da igramo bolje i da ubijedimo igrače da nastave".

Đoan Penjaroja rekao je da je razgovarao sa Željkom Obradovićem.

"Normalan razgovor sam imao sa Željkom, privatan razgovor, poželio je sve najbolje Partizanu. Dva trenera su razgovarali i to je to. Imam veliko poštovanje prema Željku. Legenda je, jedan od najvažnijih trenera u posljednjih 25 godina, voli Partizan. I sada je trener Panatinaikosa".

"Karlika dobro čuvaju"

"Karlik je jedan od boljih igrača u Evroligi, imali su plan da ga kontrolišu. Badio i saigrači su igrali dobru odbranu na njemu. Moramo da se adaptiramo i na naš način igre za takvu odbranu. Igrali su jasno, dobar su tim, igraju fizički jako protiv Karlika, to je normalna situacija na koju moramo da se adaptiramo i da naučimo iz nje."