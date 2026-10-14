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Penjaroja: "Pojačanja Partizana? Nije to pitanje za mene"

Penjaroja: "Pojačanja Partizana? Nije to pitanje za mene"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Đoan Penjaroja je pred put u Istanbul na meč sa Fenerbahčeom dobio pitanje o pojačanjima Partizana.

Đoan Penjaroja pitanje o pojačanjima nije za mene Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio ubjedljiv poraz u Areni od Panatinaikosa (55:72) i ono što su svi mogli da vide je ozbiljan problem koji ima Đoan Penjaroja. Prosto, nema dovoljno igrača u sastavu, nedostaje bar još nekoliko pojačanja, što se čeka od početka sezone. Kada će stići?

"Nemam novosti u vezi toga. Nije to pitanje za mene", odgovorio je Penjaroja kada su ga novinari pitali za pojačanja na otvorenom treningu Partizana pred put u Istanbul na meč sa Fenerbahčeom.

Derek Vilis je bliži povratku na teren od Vanje Marinkovića, ali nije poznato kada bi mogli ponovo da se nađu u opremi i na terenu. Uz to se pojavio i još jedan problem pred put.

"Lamar Stivens je imao stomačne probleme tokom noći i njegov nastup protiv Fenerbahčea je pod upitnikom. Čekamo nove informacije."

"Kada promašujete..."

Ponovio je još jednom španski stručnjak da se Partizan muči sa procentima šuta, posebno za tri poena. Još jedan pokazatelj koliko je neophodno pojačanje, posebno neko ko ima poene u rukama.

"U Evroligi su pobjede najvažnije, igramo protiv tima koji ima kvalitet za fajnal-for Evrolige. Za takve mečeve neophodna je koncentracija i timska igra, moramo da odigramo na visokom nivou. Jasno je da u posljednje dvije utakmice imamo loše procente šuta, posebno za tri poena. Kada igrate protiv najjačih timova i promašujete otvorene šuteve, teško ćete pobijediti. Vjerujem da već protiv Fenera možemo da promijenimo tu situaciju", zaključio je Penjaroja.

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Tagovi

KK Partizan košarka Đoan Penjaroja Evroliga

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