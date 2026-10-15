Ibon Navaro može da odahne: Centar Crvene zvezde blizu povratka na teren

Centar Crvene zvezde Ebuka Izundu mogao bi da bude spreman već za meč protiv Pariza.

Izvor: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je napokon dobila dobre vijesti. U moru problema na poziciji "pet", Ibon Navaro ponovo može da računa na Ebuku Izundua. Crveno-bijeli su uspjeli da bez klasičnog centra ostvare pobjedu u Vilerbanu protiv ASVEL-a, ali nema sumnje da će ekipi sa Malog Kalemegdana sad biti znatno lakše.

Kako saznaje Sport klub, Ebuka Izundu, koji je u abaligaškom meču protiv Budućnosti izvrnuo zglob, mogao bi da bude na terenu već u šestom kolu Evrolige, za meč protiv Pariza. Oporavak centra crveno-bijelih ide po planu i sve nagovještava da će moći da pomogne ekipi.

Crvena zvezda je već navikla na probleme na poziciji centra, ali daleko od toga da je timu Ibona Navara bilo lako u Vilerbanu. Ipak, crveno-bijeli su uspjeli da izvuku pobjedu u važnom meču i na važnom gostovanju. Izostanak Izundua i Motlija bio je veliki problem za Navara, ali je Semi Odželej bio spreman da popuni sve kolone na oba kraja terena, kako se taj nedostatak ne bi primijetio. S druge strane, Izundu možda ne bilježi sjajne utakmice kao minule sezone, ali je jasno da je u fazi traženja najboljeg izdanja, pa će crveno-bijeli, posebno poslije povrede, morati još malo da se strpe.

Nije tajna da sa Malog Kalemegdana rade na pojačanjima, ali stvari ne stoje najbolje. Ideja je bila i da Filip Petrušev ponovo obuče Zvezdin dres, ali djeluje da se taj scenario neće ponoviti. Zvezdi sad ostaje da se okrene tržištu i drugim rješenjima.

Izundu je na četiri utakmice postizao 5,5 poena i pet skokova, ali je u sezoni za nama bio znatno uspješniji sa osam poena i 4,2 skoka po susretu. Igrao je i 14,3 minuta, a iz igre je imao sjajne procente, čak 71 odsto uspješnosti.

Šta čeka Crvenu zvezdu u oktobru?

8. oktobar Dubai - Crvena zvezda 58:77

13. oktobar Asvel - Crvena zvezda 82:84

16. oktobar Crvena zvezda - Pariz 20 sati

22. oktobar Partizan - Crvena zvezda 20.45 sati

27. oktobar Crvena zvezda - Makabi 20 sati

29. oktobar Crvena zvezda - Bajern 20 sati

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(MONDO)

Crvena zvezda je napokon dobila dobre vesti. U moru problema na poziciji "pet", Ibon Navaro ponovo može da računa na Ebuku Izundua. Crveno-beli su uspeli da bez klasičnog centra ostvare pobedu u Vilerbanu protiv ASVEL-a, ali nema sumnje da će ekipi sa Malog Kalemegdana sad biti znatno lakše.

Kako saznaje Sport klub, Ebuka Izundu, koji je u abaligaškom meču protiv Budućnosti izvrnuo zglob, mogao bi da bude na terenu već u šestom kolu Evrolige, za meč protiv Pariza. Oporavak centra crveno-belih ide po planu i sve nagoveštava da će moći da pomogne ekipi.

Crvena zvezda je već navikla na probleme na poziciji centra, ali daleko od toga da je timu Ibona Navara bilo lako u Vilerbanu. Ipak, crveno-beli su uspeli da izvuku pobedu u važnom meču i na važnom gostovanju. Izostanak Izundua bio je veliki problem za Navara, ali je zahvaljujući tome Semi Odželej pronašao "svoju" igru. S druge strane, Izundu možda ne beleži sjajne utakmice kao minule sezone, ali je jasno da je u fazi traženja najboljeg izdanja, pa će crveno-beli, posebno posle povrede, morati još malo da se strpe.

Nije tajna da sa Malog Kalemegdana rade na pojačanjima, ali stvari ne stoje najbolje. Ideja je bila i da Filip Petrušev ponovo obuče Zvezdin dres, ali deluje da se taj scenario neće ponoviti. Zvezdi sad ostaje da se okrene tržištu i drugim rešenjima.

Izundu je na četiri utakmice beležio 5,5 poena i pet skokova, ali je u sezoni za nama bio znatno uspešniji sa osam poena i 4,2 skoka po susretu. Igrao je i 14,3 minuta, a iz igre je imao sjajne procente, čak 71 odsto uspešnosti.