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Najnovije vijesti iz Evrolige: Partizan ispred Zvezde, četiri kluba već postala franšize

Najnovije vijesti iz Evrolige: Partizan ispred Zvezde, četiri kluba već postala franšize

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Evroliga radi na proširenju takmičenja, a sad znamo da su četiri tima dobila status franšize - Valensija, Dubai, PAOK i Pariz.

Valensija, Dubai, PAOK i Pariz dobili franšize Evrolige prije Zvezde i Partizana Izvor: MN PRESS

Evroliga je najavila proširenje, pa će takmičenje u budućnosti imati franšize. Iako javnost u Srbiji zanima budućnost Partizana i Crvene zvezde, o "vječitima" su se pojavile samo vijesti da crno-bijeli trenutno imaju veće šanse od gradskog rivala. ali je problem crno-bijelih finansijska situacija u klubu. S druge strane, trenutno je poznato da su četiri kluba dobila potvrdu: Valensija, Pariz, Dubai i PAOK.

Evroliga je zvanično predstavila plan za narednih 10 godina, u kojem smo mogli da vidimo značajno povećane brojke, što podrazumijeva i raspodjelu od 3,4 milijarde evra timovima učesnicima tokom naredne decenije. Plan je da od te sume 1,2 milijarde bude prihodovano od članarine koju će u naredne četiri godine platiti između 12 i 15 novih klubova. Oni su podneli finansijske ponude kako bi ušli u Evroligu kao novi akcionari i punopravne franšize. Sad je određeno i koja su prva četiri kluba.

Prema pisanju "Encestando", prva četiri kluba trebalo bi da budu primljena već početkom novembra, a to su Valensija, Pariz i Dubai, koji već igraju u Evroligi, dok je četvrti klub PAOK iz Soluna, koji trenutno igra u Evrokupu. Tim koji vodi Andrea Trinkijeri već je ovog ljeta najavio velike ambicije - od dovođenja trenera, preko zvučnih imena elitnog takmičenja koja su odlučila da budu dio ovog projekta. Na sve to, vlasnik kluba je grčki milijarder koji je mogao da garantuje apsolutnu odanost Evroligi.

Koliko će platiti klubovi da budu franšize?

Valensija i Pariz će platiti 50 miliona evra, a taj novac davaće u nekoliko rata. Preciznije - prva rata je već u decembru. Dubai će platiti 70 miliona evra, dok će PAOK dati mnogo, mnogo više od svih ostalih - čak 130 miliona evra. Prema tome, ukupna vrijednost ulaska ovih klubova u Evroligu biće 300 miliona evra.

Šta se dešava sa Partizanom i Crvenom zvezdom?

Partizan i Virtus su u poodmaklim pregovorima sa Evroligom. Ono što je problem za oba tima jeste finansijska situacija i to je osnovni razlog zašto crno-bijeli iz Srbije i Italije neće biti primljeni već u novembru. Kad je u pitanju Crvena zvezda, ona je nešto dalje od Partizana u pregovorima, ali je ozbiljan kandidat. Ipak, navodi se da će tim sa Malog Kalemegdana morati da sačeka drugi krug prijema klubova, za koji se očekuje da će biti na proljeće ili ljeto.

U konkurenciji je i Hapoel iz Tel Aviva, a već sad se zna da će tokom 2027. dobiti status franšize. Ponude su podnijeli i Napoli, ali i klubovi iz Rima i London Lajonsi, dok su u trci i Hapoel iz Jerusalima, ali i Aris iz Soluna. Interesovanje je pokazao i ruski Zenit, ali situacija sa klubovima iz te zemlje još nije jasna zbog nerazjašnjenih okolnosti na relaciji Ukrajina - Rusija.

Tagovi

Evroliga KK Partizan KK Crvena zvezda

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