Kristijan Koloko stigao na derbi: Da li je spreman za beogradsko "ludilo"?

Centar Crvene zvezde Kristijan Koloko sleio je u Beograd i uživo će gledati vječiti derbi sa Partizanom.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Novi centar Crvene zvezde Kristijan Koloko stigao je u Beograd na dan evroligaškog vječitog derbija. Trener crveno-bijelih Ibon Navaro konačno ima kompletnu centarsku liniju i moći će da rastereti igrače koji su igrali na poziciji "pet" u prethodnom periodu. Uskoro se vraća i Džonatan Motli, tako da će Zvezda biti znatno ozbiljniji rival pod obručima.

Koloko je snimljen na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu i stigao je tačno na vrijeme da uživo gleda vječiti derbi u Beogradskoj areni.

Novi centar Crvene zvezde Meridianbet Kristijan Koloko stigao je u Beograd ⚪️#kkcz https://t.co/3noIfOHfmw — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs)October 22, 2026

Kristijan Koloko je sjajan defanzivni centar i donosi crveno-bijelima veliku čvrstinu u zaštiti obruča. Takođe, izuzetno je mobilan s obzirom na svoju visinu i građu i važi za dobrog blokera.

Kamerunac ima zavidno NBA iskustvo. Izabran je kao 33. pik od strane Toronta 2022. godine. Nastupao je u NBA za Toronto, Los Anđeles Lejkerse, Memfis Grizlise i Atlantu.

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