Šokantan poraz Makabija pred Zvezdu: Crveno-bijeli ovo moraju da iskoriste

Makabi Tel Aviv doživio je poraz u domaćem prvenstvu pred gostovanje Crvenoj zvezdi.

Izvor: Andrej Cukic/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Crvene zvezde uspjeli su da se vrate na pobjednički kolosijek poslije poraza od Partizana u derbiju, pošto su slavili protiv Igokee u Laktašima u ABA ligi. Naredne nedelje je na programu duplo kolo u Evroligi, a prvi naredni rival im je Makabi iz Tel Aviva.

Crveno-bijeli dočekuju "Ponos Izraela" u Beogradskoj arenu u utorak od 20 časova, ali Izraelci ne dolaze u dobrom raspoloženju. Makabi je doživio veliki kiks u trećem kolu domaćeg prvenstva, pošto je poražen od Makabi Rišona poslije produžetka 93:90.

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Izabranici Odeda Kataša su gubili sa 20 razlike u trećoj dionici, da bu u posljednjoj potpuno istopili prednost rivala i obezbijedili produžetke. Međutim, nisu uspjeli da stignu do konačnog preokreta.

Najbolji kod Makabija bio je Sorkin sa 23 poena, Hord je dodao 13, Volas 12, a Madar 11. U pobjedničkom timu prednjačio je Dženkins sa 18, Tilma je upisao 17, a Grent i King su dodali po 16 poena.

Makabi je poslije sedam kola u Evroligi 15. na tabeli sa skorom 2-5, dok je Crvena zvezda osma sa skorom 4-3.

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