Trener Makabija, Oded Kataš, bijesan je zbog sramotnog poraza od Crvene zvezde, 78:100. Osjeća se loše i najavljuje reakciju.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Makabija Oded Kataš jako je loše podnio ubjedljiv poraz od Crvene zvezde, 100:78. Bilo je vidljivo koliko je ljut zbog katastrofalnog nastupa svog tima protiv raspucanih crveno-bijelih.

"Bilo je sramotno, nismo bili spremni, nismo ovo očekivali. nismo bili tu od početka, bilo je loše, osjećam se loše, izgubili smo... Ne znam, za dva dana imamo šansu da reagujemo, ali moramo da dobro razmislimo o tome šta se dogodilo večeras", rekao je izraelski stručnjak.

Kako sada stoje dva tima?

Vidi opis "Ovo je bilo sramotno": Kataš bijesan zbog poraza od Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Zvezda je pobjedom protiv Makabija popravila svoj skor na 5-3, dok su Izraelci pali na učinak 2-6 i imaju pred sobom jako važan meč protiv Pariza u četvrtak uveče, 29. oktobra.

Makabi za sobom ima poraze od Zvezde i Real Madrida, kao i prethodnu pobjedu protiv Valensije u gostima.

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