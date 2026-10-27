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"Ovo je bilo sramotno": Kataš bijesan zbog poraza od Zvezde

"Ovo je bilo sramotno": Kataš bijesan zbog poraza od Zvezde

Autor Mladen Šolak
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Trener Makabija, Oded Kataš, bijesan je zbog sramotnog poraza od Crvene zvezde, 78:100. Osjeća se loše i najavljuje reakciju.

Kataš bijesan zbog poraza od Zvezde Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Makabija Oded Kataš jako je loše podnio ubjedljiv poraz od Crvene zvezde, 100:78. Bilo je vidljivo koliko je ljut zbog katastrofalnog nastupa svog tima protiv raspucanih crveno-bijelih.

"Bilo je sramotno, nismo bili spremni, nismo ovo očekivali. nismo bili tu od početka, bilo je loše, osjećam se loše, izgubili smo... Ne znam, za dva dana imamo šansu da reagujemo, ali moramo da dobro razmislimo o tome šta se dogodilo večeras", rekao je izraelski stručnjak.

Kako sada stoje dva tima?

Zvezda je pobjedom protiv Makabija popravila svoj skor na 5-3, dok su Izraelci pali na učinak 2-6 i imaju pred sobom jako važan meč protiv Pariza u četvrtak uveče, 29. oktobra.

Makabi za sobom ima poraze od Zvezde i Real Madrida, kao i prethodnu pobjedu protiv Valensije u gostima.

Bonus video: Arena skandira Nikoli Kaliniću 

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Zvezda pregazila Makabi u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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Tagovi

KK Crvena zvezda Oded Kataš Makabi Tel Aviv

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