Navaro: "Koloko naučio imena saigrača, evo što sam ga odmah ubacio"

Ibon Navaro se obratio medijima poslije meča Crvene zvezde i Makabija i ubjedljive pobjede srpskog tima.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u osmom kolu Evrolige deklasirala Makabi u Areni - 100:78. Po završetku utakmice se na konferenciji za medije trener Ibon Navaro obratio novinarima.

"Da, učio je Kristijan Koloko imena saigrača cijelu noć. Morali smo da budemo agresivni, sjajno je radio na preuzimanjima. Možda će protiv drugačijih rivala i karakteristika, možda ćemo koristiti druge opcije. Vidjeli smo da brzo kapira stvari. Uveče se bavio svim informacijama koje smo mu slali, jutros smo vidjeli da je sve shvatio. Zato je igrao."

Prokomentarisao je sjajnu partiju Tajsona Kartera i Džareda Batlera.

"Tajsona poznajem, vjerovatno bolje nego vi. Znam šta može da uradi. Isto važi i za Batlera. Odlično su igrali i protiv Igokee zbog problema koje je Nik imao. Ovaj tim ima raznovrsne igrače, kombinacije. Poznajemo jedni druge. Ovo nam je osma utakmica u Evroligi. To je proces. Ništa neće biti na najvišem nivou u novembru, moramo da znamo jedni druge, da nađemo rješenja za probleme, sa kojima se još nismo suočili. Moramo da nađemo rješenja."

"Bajern bolje igra u gostima nego kod kuće"

"Bajern je tim koji bolje kontroliše minutažu u svom sastavu. Ako obraćate pažnju, odlično igraju u duplim nedeljama. Bolje igraju u gostima nego kod kuće. Imaju specifičnu odbranu. Izazov je naći način da ih napadneš i da ih limitiraš. Džesapa, Vašingtona, Osaba, Vojtmana, imaju veoma talentovane igrače, sjajnog trenera. Biće drugačije. Zato je ovaj meč gotov."