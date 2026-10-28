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Karter: "Šta nam donosi Koloko u Zvezdi? Objasniću"

Karter: "Šta nam donosi Koloko u Zvezdi? Objasniću"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tajson Karter je poslije pobjede Zvezde protiv Makabija pričao i o novom saigraču Kristijanu Koloku.

Tajson Karter o Kristijanu Koloku Izvor: Dušan Milenković / ATA images / MN Press

Crvena zvezda je deklasirala Makabi u Beogradskoj areni (100:78) i odigrala je savršenu partiju. Najefikasniji u redovima crveno-bijelih bio je Tajson Karter sa 24 poena (2/2 za dva, 6/10 za tri, 2/2 sa penala).

"Sjajno smo počeli meč, za razliku od meča prošle nedjelje kada smo se vraćali iz minusa. Igrali smo odlično u odbrani, kao i u napadu. Navaro je tražio da izađemo sa energijom i intenzitetom i to smo uradili", počeo je Karter.

Priznao je da mu je poslije prvih nekoliko ubačenih šuteva djelovalo da se obruč dodatno raširio.

"Kada uđe prvih nekoliko šuteva, onda se obruč poveća. Hraniš se energijom publike i saigrača. Dobro je što poznajem Navara i što dobro funkcionišemo zajedno, to je prednost svakako", rekao je Karter.

"Koloko je prijetnja"

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01:39
Tajson Karter izjava posle Makabija
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Posebne pohvale imao je na račun Kristijana Koloka, objasnio je šta to snažni centar donosi ekipi.

"Dobijamo novu prijetnju. Atletski je sjajan, trči, skače, prijetnja je na lob dodavanjima, štiti obruč. Sada nas čeka meč sa Bajernom i pripremićemo se, potrebno je da donesemo isti intenzitet i u taj meč", završio je Karter.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Tajson Karter Kristijan Koloko Evroliga

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