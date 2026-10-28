Ognjen Dobrić je srce Crvene zvezde: I Ibon Navaro je shvatio grešku

Ognjen Dobrić je pokazao i Ibonu Navaru zbog čega je srce i duša ovog tima Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je upisala petu evroligašku pobjedu, deklasirala je Makabi u Areni (100:78). Ujedno je to bila prilika i za duplo slavlje za Ognjena Dobrića. Kapiten crveno-bijelih je 27. oktobra proslavio 32. rođendan i to je proslavio sa publikom.

Koliko ga vole navijači moglo je da se vidi u više navrata. Jedan od tih momenata bio je i kada su skandirali njegovo ime i kada je zastao da ih pozdravi i da im se zahvali. I nije to bila jedina pjesma upućena njemu.

U jednom momentu su mu pjevali i dobro poznatu navijačku pjesmu. "Rodio se novi delija", između ostalog u tekstu je i stih "Ja sam zvezdaš od kad sam se rodio, zbog tebe Zvezdo ja sam uvek živeo, za tebe bih život davao." Jasna poruka za kapitena i kako navijači u žargonu kažu, čovjeka kome kroz vene teče crveno-bijela krv.

Ibon Navaro je shvatio grešku

Na vječitom derbiju u Evroligi Ibon Navaro je odlučio da Ognjen Dobrić ne igra. Ubrzo je shvatio da je to bila greška. Pričao je španski stručnjak već da je kapiten imao određene probleme sa povredom, ali je protiv Makabija i sam mogao da se uvjeri zašto je srpski reprezentativac morao da bude među 12 igrača u duelu sa Partizanom.

Da li bi to promijenilo nešto u smislu ishoda derbija, to niko ne može da tvrdi. Prošlost ne može da se promijeni. Ali, ono što su svi mogli da vide u duelu sa Makabijem jeste značaj Dobrića za tim. On je taj "lijepak", čovjek koji se bori za svaku loptu, koji radi stvari koje se ne vide u statistici. Kada se otvori statistika tog meča, upašće svima u oči 24 poena Tajsona Kartera i 21 poen Džareda Batlera, ali je Dobrić radio stvari koje statistika ne mjeri. Zato ga toliko i vole navijači.

"Nije me zvao na rođendan"

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Kakva atmosfera vlada u timu i koliko je Dobrić bitan faktor za sve to govore i riječi Džareda Batlera. Našalio se kada je upitan za rođendansku proslavu kapitena.

"Dobrić me nije pozvao na rođendan. Šalim se, naravno. Mislim da je imao lijepo veče, dobro se osjeća, srećan sam za njega", poručio je Batler.

Šta čeka Crvenu zvezdu u novembru?

Vidi opis Ognjen Dobrić je srce Crvene zvezde: I Ibon Navaro je shvatio grešku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Crvena zvezda igra još jedan meč u oktobru, protiv Bajerna u Areni (29. oktobar u 20h) i poslije toga slijede gostovanja u Evroligi. Čak četiri, jedino će protiv Virtusa igrati kod kuće.

Ovako izgleda raspored crveno-bijelih u novembru: