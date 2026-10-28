logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda ovo mora da iskoristi: Bolan poraz Bajerna pred dolazak u Beograd

Zvezda ovo mora da iskoristi: Bolan poraz Bajerna pred dolazak u Beograd

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bajern je poražen na domaćem terenu u osmom kolu Evrolige

Bajern izgubio od Barselone u Evroligi Izvor: MN PRESS

Bajern je vezao tri poraza u Evroligi i potpuno poljuljan stiže u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi. Tim iz Minhena je u osmom kolu elitnog takmičenja na domaćem terenu, u tijesnom meču poklekao u posljednjem minutu i po susreta sa Barselonom, pa smo na kraju vidjeli poraz domaćina 88:84.

Najbolji u domaćem timu je bio Rokas Jokubaitis koji je za 21 minut postigao 17 poena i imao je sedam asistencija, isti poenterski učinak imao je i Mils Noris, dok je Andreas Obst susret završio sa 14 poena. Vladimir Lučić za 11 minuta nije postigao nijedan poen, ali nije imao priliku ni da uputi loptu ka košu, dok je Dvejn Vašington postigao pet poena uz katastrofalan šut za tri - 0/5.

Na drugoj strani je Kevin Panter bio lider sa 23 poena, dok je Džoš Nibo imao 12 i devet skokova, 12 poena je imao i Tajris Martin, dok je Džastin Robinson za 20 minuta postigao 11.

Nema sumnje da će ovaj tijesan poraz i velika borba u Minhenu ostaviti trag na tim Bajerna. Posebno jer poslije osam mečeva u elitnom takmičenju ekipa ima skor 2-6, pa je pobjeda u Beogradu preko potrebna Antonu Gavelu i ekipi iz Njemačke, ako želi da ostane u trci za neki bolji plasman u ligi.

Pogledajte tabelu Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Bajern KK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC