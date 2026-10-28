Zvezda ovo mora da iskoristi: Bolan poraz Bajerna pred dolazak u Beograd

Bajern je poražen na domaćem terenu u osmom kolu Evrolige

Izvor: MN PRESS

Bajern je vezao tri poraza u Evroligi i potpuno poljuljan stiže u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi. Tim iz Minhena je u osmom kolu elitnog takmičenja na domaćem terenu, u tijesnom meču poklekao u posljednjem minutu i po susreta sa Barselonom, pa smo na kraju vidjeli poraz domaćina 88:84.

Najbolji u domaćem timu je bio Rokas Jokubaitis koji je za 21 minut postigao 17 poena i imao je sedam asistencija, isti poenterski učinak imao je i Mils Noris, dok je Andreas Obst susret završio sa 14 poena. Vladimir Lučić za 11 minuta nije postigao nijedan poen, ali nije imao priliku ni da uputi loptu ka košu, dok je Dvejn Vašington postigao pet poena uz katastrofalan šut za tri - 0/5.

Na drugoj strani je Kevin Panter bio lider sa 23 poena, dok je Džoš Nibo imao 12 i devet skokova, 12 poena je imao i Tajris Martin, dok je Džastin Robinson za 20 minuta postigao 11.

Nema sumnje da će ovaj tijesan poraz i velika borba u Minhenu ostaviti trag na tim Bajerna. Posebno jer poslije osam mečeva u elitnom takmičenju ekipa ima skor 2-6, pa je pobjeda u Beogradu preko potrebna Antonu Gavelu i ekipi iz Njemačke, ako želi da ostane u trci za neki bolji plasman u ligi.

Pogledajte tabelu Evrolige:



