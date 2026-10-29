Predstavnici Studentske liste iznijeli zahtjeve za policiju, BIA i VBA: Traže smjenu više starješina i ostavke direktora

Svetlana Stanarević iznijela je zahtjeve Studentske liste za smjene u vrhu policije i bezbjednosnih službi.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Svetlana Stanarević, predstavnica Studentske liste "Studenti pobeđuju", iznijela je na konferenciji za medije u Pionirskom parku zahtjeve koji se odnose na rad policije i bezbjednosnih službi, uključujući smjene pojedinih visokih funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i Vojnobezbednosne agencije (VBA).

Stanarević je navela da Studentska lista zahtjeva hitnu smjenu načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička, komandanta Žandarmerije Radoslava Repca, komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Igora Žmirića, načelnika Policijske uprave u Valjevu Vladimira Jerinića, načelnika Uprave za tehniku Gorana Colića, kao i pomoćnika ministra i načelnika Sektora unutrašnje kontrole Miroslava Paunovića.

Kako je istakla, Studentska lista zahtjeva i da se policijski službenici koji su, prema njihovim tvrdnjama, iz političkih ili drugih neprofesionalnih razloga razriješeni ili premješteni, vrate na prethodna radna mjesta.

Takođe je zatražila da se policijski službenici koji su bili članovi radnih grupa vrate na započete predmete kako bi im se omogućio nezavisan i nesmetan rad.

Stanarević je pozvala i direktora policije Dragana Vasiljevića da podnese hitnu i neopozivu ostavku, navodeći da je, prema ocjeni Studentske liste, prekršio etičke i zakonske principe.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Zahtijevaju ostavke direktora BIA i VBA

Govoreći o radu Bezbednosno-informativne agencije, Stanarević je zatražila hitnu i neopozivu ostavku direktora BIA Vladimira Orlića.

Ona je ocijenila da je BIA u prethodnom periodu postupala kao služba partijske, a ne državne bezbjednosti, i pozvala zaposlene da prestanu sa aktivnostima koje su, prema tvrdnjama Studentske liste, usmjerene na diskreditaciju političkih neistomišljenika.

Studentska lista zahtjeva i ostavku direktora Vojnobezbednosne agencije, general-majora Đura Jovanića.

Stanarević je navela da su protiv VBA podnijete krivične prijave zbog navodnih pritisaka na Vojni sindikat Srbije i praćenja članova porodice i advokata predsjednika sindikata.

Od nadležnih tužilaštava i skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbjednosti zatražila je hitno ispitivanje tih navoda.

Predstavnica Studentske liste pozvala je pripadnike VBA da postupaju isključivo u okviru svojih zakonskih nadležnosti i da obustave svaki eventualni nezakoniti nadzor nad sindikalcima, novinarima, studentima i političkim neistomišljenicima.

Studenti najavili tranziciju bez odlaganja: Traže hitan popis stanja u institucijama, ministarstvima i EPS-u

Studentska lista „Studenti pobeđuju“ predstavila je zahtjeve za tranziciju vlasti.

Studentska lista „Studenti pobeđuju“ traži da RIK što prije proglasi konačne rezultate parlamentarnih izbora, kako bi se konstituisao novi saziv Skupštine.

Zahtijevaju i hitan popis stanja u institucijama, ministarstvima, javnim preduzećima, EPS-u i fondovima, uz čuvanje dokumentacije i javne imovine.

Studentska lista „Studenti pobeđuju“ zatražila je danas, na konferenciji za medije u Pionirskom parku u Beogradu, da Republička izborna komisija (RIK) u najkraćem roku proglasi konačne rezultate parlamentarnih izbora, kako bi se omogućilo konstituisanje novog saziva Narodne skupštine.

Zahtjeve Studentske liste na kraju konferencije pročitao je student Filip Ubović.

„Zahtijevamo da Republička izborna komisija i svi nadležni organi poštuju zakonske rokove, obezbijede javnost rada i u najkraćem roku proglase konačne rezultate izbora, kako bi se bez odlaganja stvorili uslovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine“, pročitao je Ubović.

Studentska lista zahtijeva i hitan popis zatečenog stanja u javnim institucijama, ministarstvima, javnim preduzećima, Elektroprivredi Srbije (EPS) i državnim fondovima, uključujući finansije, ugovore, javne nabavke i preuzete obaveze.

„Istovremeno, tražimo hitan popis zatečenog stanja u javnim institucijama, ministarstvima, javnim preduzećima, EPS-u i državnim fondovima, uključujući finansije, ugovore, javne nabavke i preuzete obaveze“, navedeno je u zahtjevima koje je pročitao Ubović.

Studentska lista pozvala je zaposlene u državnim institucijama da sačuvaju dokumentaciju i javnu imovinu, prijave sumnjive radnje i spriječe uništavanje dokaza i zloupotrebe tokom prelaznog perioda.

Najavljeno je i preispitivanje svih ugovora i javnih nabavki u skladu sa zakonom.

"Nismo došli da se svetimo"

U zahtjevima Studentske liste istaknuto je da tranzicija vlasti mora biti mirna i zakonita, kao i da svi koji su prekršili zakon moraju da odgovaraju pred nadležnim organima.

„Studentska lista 'Studenti pobeđuju' nije došla da se sveti, već da vrati institucije građanima. Ne tražimo političku poslušnost, već zakonitost, profesionalnost i odgovornost. Svako ko je prekršio zakon mora da odgovara u zakonitom postupku, bez obzira na funkciju koju obavlja ili je obavljao“, navedeno je u obraćanju.

Studentska lista poručila je i da mirna i zakonita tranzicija vlasti nije stvar dobre volje pojedinaca, već obaveza prema građanima.

„Svaki pokušaj opstrukcije izborne volje, prikrivanja dokaza ili zloupotrebe javnih resursa biće javno obznanjen, a odgovorni pojedinci pozvani na odgovornost pred nadležnim organima“, navodi se u zahtjevima.

Na kraju konferencije poručeno je da promjene počinju odmah.

„Promjene počinju odmah. Institucije pripadaju građanima, zakon mora da važi za sve, a javni interes mora biti iznad svakog pojedinca i svake političke stranke“, zaključuje se u obraćanju Studentske liste.

(Mondo)