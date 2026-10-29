Od Pikca do poslanika: Glumac iz serije "Vratiće se rode" mogao bi u Skupštinu Srbije

Glumac Bojan Dimitrijević, poznat kao Pikac iz serije "Vratiće se rode", mogao bi postati narodni poslanik jer je bio 138. kandidat na Studentskoj listi, kojoj prema preliminarnim podacima pripada 140 do 141 od 250 mandata.

Izvor: Youtube/Filmski Almanah/printscreen

Prema preliminarnim podacima Republičke izborne komisije (RIK), obrađenim na osnovu 97,6 odsto biračkih mjesta, Studentska lista osvojila je oko 52,7 odsto glasova na izborima održanim u nedjelju, 25. oktobra, i 140 mandata. Projekcija Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) njenoj listi daje 53 odsto glasova i 141 mandat u Skupštini Srbije, što je natpolovična većina. To bi značilo da bi u parlament mogao ući i Dimitrijević, koji je bio 138. na listi.

Nakon raspisivanja izbora na društvenim mrežama je pokrenuta akcija "55,2%", sa ciljem da "Pikac uđe u Skupštinu". Studentska lista nije osvojila toliki procenat glasova, ali je, prema preliminarnim podacima, osvojila dovoljno mandata da se Dimitrijević nađe u parlamentu.

Izvor: Youtube/Sto minuta buke/screenshot

Dimitrijević je najpoznatiji po ulozi Pikca u seriji "Vratiće se rode", u kojoj je igrao zavisnika od droge. Pored televizije i filma, bavi se pozorištem.

Sa suprugom, glumicom Jelenom Stupljanin, od početka je podržao studentski pokret i zahtjeve koji se tiču odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu.