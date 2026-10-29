RIK donio novu odluku: Ponavlja se glasanje na 53 biračka mjesta u Srbiji, poznat i tačan datum

RIK je donio odluku o ponovnom glasanju na 53 biračka mjesta u Srbiji, zbog nemogućnosti utvrđivanja rezultata.

Izvor: Tačno/Rade Prelić

Republička izborna komisija (RIK) donijela je odluku o ponovnom glasanju na ukupno 53 biračka mjesta širom Srbije za izbore za narodne poslanike.

Rezultati nisu mogli da budu utvrđeni na 31 biračkom mjestu, dok je na još 22 mjesta glasanje poništeno rješenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija.

Zbog nemogućnosti utvrđivanja rezultataglasanja, ponovno glasanje predviđeno je na biračkim mjestima u Aleksincu (3, 13, 24, 42, 46 i 47), Bačkoj Topoli (19), Bojniku (10), Vladičinom Hanu (17, 27, 35, 39, 40, 46 i 47), Inđiji (20), Koceljevi (4, 10, 14, 26 i 32), Kikindi (14), Kuršumliji (30), Majdanpeku (28, 29, 30, 34 i 35), Subotici (73), Ćupriji (16) i Šidu (35).

Glasanje je poništeno na biračkim mjestima u Aleksincu (16 i 74), Babušnici (24, 26 i 36), Bačkoj Topoli (34, 40 i 44), Zemunu (1 i 25), Kanjiži (4), Kruševcu (111), Kuršumliji (13), Loznici (32), Ljigu (20), Novom Pazaru (81), Petrovcu na Mlavi (27), Pirotu (33), Požarevcu (3), Prokuplju (12), Trsteniku (66) i Ćupriji (21).

Ponovno glasanje predviđeno je za 1. novembar 2026. godine.

Šta ponavljanje izbora znači za formiranje nove Skupštine?

Ponavljanje glasanja znači da Republička izborna komisija još ne može da zaključi cjelokupan izborni postupak i proglasi konačne rezultate parlamentarnih izbora.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK donosi ukupni izvještaj o rezultatima izbora u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mjesta, odnosno od okončanja posljednjeg postupka zaštite izbornog prava koji može da utiče na rezultate.

Ako se ponovljeno glasanje na 53 biračka mjesta održi 1. novembra 2026. godine, rokovi za formiranje nove Skupštine računaće se od proglašenja konačnih rezultata, a ne neposredno od dana glasanja.

RIK je potvrdio datum ponavljanja izbora, dok Ustav Srbije predviđa da se prvo zasedanje novog saziva Narodne skupštine održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Ukoliko ponovno glasanje bude održano 1. novembra, kako je predviđeno, a ne bude dodatnih prigovora, žalbi ili novih ponavljanja glasanja, konačni rezultati mogli bi da budu proglašeni tokom prve nedjelje novembra.

U tom slučaju, konstitutivna sednica novog saziva parlamenta mogla bi da bude održana tokom novembra ili početkom decembra, u zavisnosti od datuma proglašenja konačnih rezultata.

Važno je da ponavljanje glasanja ne znači automatski i ponavljanje parlamentarnih izbora u cijeloj Srbiji, već se građani ponovo izjašnjavaju samo na biračkim mjestima obuhvaćenim odlukom RIK-a.

Kada se formira nova Vlada?

Nakon potvrđivanja mandata najmanje dvije trećine narodnih poslanika, Narodna skupština smatra se konstituisanom.

Rok od 90 dana za izbor nove Vlade Srbije počinje tek kada se Narodna skupština konstituiše, a ne od dana održavanja ponovljenih izbora ili proglašenja konačnih rezultata.

Prema Ustavu Srbije, ukoliko parlament ne izabere Vladu u roku od 90 dana od dana konstituisanja, predsjednik Republike dužan je da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše nove parlamentarne izbore.

To znači da ponavljanje glasanja na 53 biračka mjesta može da odloži početak rokova za formiranje nove Vlade, ali ne znači da će se na njen izbor čekati svih 90 dana.

Podsjedimo, Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas novi presjek preliminarnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mjesta od ukupno 8.392. Prema tim podacima, Studentska lista osvojila je 53,04 odsto glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila 38,97 odsto.

Socijalistička partija Srbije (SPS) osvojila je 2,17 odsto glasova i, prema trenutnim rezultatima, ostala ispod izbornog cenzusa.