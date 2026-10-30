Optuženi za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, Dejan Dragijević i Srđan Janković, dovedeni su sa lisicama na rukama u Viši sud u Negotinu, gdje je iza zatvorenih vrata počelo pripremno ročište na kom se prvi put oči u oči suočavaju sa roditeljima djevojčice.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić/Nemanja Nikolić/Facebook/screenshot

Srđan Janković i Dejan Dragijević, okrivljeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, dovedeni su iz pritvora u Viši sud u Negotinu, gdje se održava suđenje. Njihov dolazak bio je pod jakim obezbjeđenjem, a iz marice su izvedeni jedan za drugim, sa lisicama na rukama. Na suđenje su stigli i roditelji djevojčice koji će se prvi put suočiti oči u oči sa optuženima.

- Okrivljeni su dovezeni maricom tik prije početka pripremnog ročišta, a prilikom izlaska iz vozila na rukama su imali lisice. U njihovoj pratnji bili su pripadnici zatvorske straže i policije, koji su ih potom sproveli do zadnjeg ulaza u zgradu suda. Sve je proteklo uz pojačane mjere obezbjeđenja - objašnjava izvor.

- Marica je praktično dovezena do samog ulaza, svega metar od vrata, kako bi ih što prije uveli u zgradu. Obojica su imala lisice na rukama, a sprovedeni su u pratnji stražara i policije. Gledali su u zemlju i trudili se da što prije prođu, kako ne bi bili snimljeni - navodi izvor.

Stigli roditelji Danke Ilić

Roditelji dvogodišnje Danke Ilić stigli su u Viši sud u Negotinu mnogo prije ostalih učesnika suđenja, nastojeći da izbjegnu susret sa novinarskim ekipama, kao i objektive foto-reportera. Kako navodi izvor, željeli su da u sud uđu neopaženo i bez dodatne pažnje javnosti.

- Roditelji su stigli ranije, nisu željeli da ih javnost vidi niti da budu fotografisani prilikom dolaska u sud. Očigledno im je važno da izbjegnu medijsku pažnju - navodi izvor.

Vidi opis Počelo suđenje za ubistvo Danke Ilić: Optuženima prijeti doživotna robija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 19 19 / 19

Počelo ročište

Suđenje Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću, optuženima za ubistvo Danke Ilić, počelo je upravo u Višem sudu u Negotinu. Nakon dolaska svih učesnika postupka i sprovođenja okrivljenih u sudnicu, ročište je moglo da počne.

- Suđenje je počelo malo pre 11 časova. Sve je organizovano prema predviđenom rasporedu, a u sudnici su prisutni roditelji Danke Ilić, njihov advokat, kao i okrivljeni sa svojim braniocima - navodi izvor.

Inače, danas bi trebalo da odbrana i tužilaštvo iznesu uvodna izlaganja, predlože svjedoke i dokaze.

Oglasio se otac djevojčice

Inače, otac Danke Ilić rekao je jutros za Kurir da iako su ranije objasnili da će govoriti za medije kada suđenje počne, danas ipak ne žele da se oglašavaju.

- Dolazimo na suđenje supruga i ja, ali ne želimo da komentarišemo ništa - rekao je kratko Miloš za Kurir.

Podsjetimo, u Višem sudu u Negotinu danas počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju.

Današnje pripremno ročište zatvoreno je za javnost, a na njemu se tužilaštvo i odbrana izjašnjavaju o dokazima i svjedocima. Prvi put u sudnici, oči u oči sa optuženima, suočiće se i roditelji djevojčice, Miloš i Ivana Ilić.

Optužnicu je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru i optuženima prijeti kazna doživotnog zatvora.

Prema optužnici, optuženi su 26. marta 2024. godine službenim vozilom borskog „Vodovoda“ udarili devojčicu u Banjskom Polju, unijeli je u auto i usmrtili, a potom tijelo ostavili na deponiji. Tijelo devojčice do danas nije pronađeno.

(Kurir/MONDO)