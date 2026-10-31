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Provjerava se odliv novca iz Alta banke u inostranstvo: Oglasilo se Tužilaštvo nakon prijave Narodne banke Srbije

Provjerava se odliv novca iz Alta banke u inostranstvo: Oglasilo se Tužilaštvo nakon prijave Narodne banke Srbije

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal istražuje odlive sredstava iz Alta banke prema inostranstvu, nakon krivične prijave NBS.

Provjerava se odliv novca iz Alta banke u inostranstvo: Oglasilo se Tužilaštvo nakon prijave Narodne banke Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je povodom objava u medijima i na društvenim mrežama, o odlivima sredstava sa računa jedne banke prema inostranstvu, još 27. oktobra 2026. godine, Narodnoj banci Srbije uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obavještenja i podataka, o svim izvršenim transakcijama prema inostranstvu u periodu od 27. septembra, do dana dostavljanja izvještaja, saopštilo je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

"Po ovom zahtevu Narodna banka Srbije je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal 30. oktobra 2026. godine dostavila podatke kojima raspolaže u kvartalnim izveštajima, do 20. septembra 2026. godine, dok će izveštaj za traženi period, kako su naveli iz Narodne banke Srbije, biti moguće dostaviti posle 4. novembra 2026. godine. Takođe, 29. oktobra 2026. godine, Narodnoj banci Srbije je upućen novi zahtev za prikupljanje podataka koji se odnosio na konverziju i odlive novčanih sredstava sa računa "Alta banke“ a. D. Beograd, prema inostranstvu", saopšteno je iz JTOK.

Dodaju i da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je 30. oktobra 2026. godine Ministarstvu unutrašnjih poslova, Službi za borbu protiv organizovanog kriminala dostavio zahtev za proveru poslovanja "Alta banke“ a.d. Beograd tako i odgovornih lica u Narodnoj banci Srbije, vezano za eventualne odlive sa računa "Alta banke“ a.d. Beograd i transfere novčanih sredstava u inostranstvo.

NBS podnijela krvičnu prijavu protiv Alta banke

"Danas, je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, mejlom dostavljena krivična prijava Narodne banke Srbije protiv pravnog lica"Alta banke“ a.d. Beograd i više odgovornih lica ove banke. Od MUP RS, SBPOK, je zahtevano hitno postupanje i provera celokupnog poslovanja ove banke i svih okolnosti koje su dovele do oduzimanja dozvole za rad", ističe se iz JTOK.

(Kurir/MONDO)

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