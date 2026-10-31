Otkriveni uređaji za prisluškivanje na Pravnom fakultetu: Rektor Đokić traži istragu, policija na nogama

U najvećem amfiteatru Pravnog fakulteta otkriveni su skriveni uređaji za snimanje. Policija vrši istragu, a Uprava i rektor Vladan Đokić traže hitno rasvetljavanje i odgovornost počinilaca.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ YouTube/RTS Oko - Zvanični kanal/screenshot

Pravni fakultet u Beogradu saopštio je da je u petak, 30. oktobra 2026. godine, u najvećem fakultetskom amfiteatru pronađena tehnička oprema za koju se sumnja da služi za tajno audio-video snimanje. Povodom ovog incidenta oglasio se i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, koji je zatražio hitnu istragu.

Prema saopštenju Uprave Pravnog fakulteta, oprema je otkrivena u amfiteatru "Radomir Lukić" (Amfiteatar V), gdje je bila sakrivena unutar protivpožarne "panik lampe" iznad ulaznih vrata. Nakon što je tehnička služba Fakulteta pronašla uređaje, odmah su obaviješteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policija je izvršila uviđaj i oduzela sporne predmete radi daljeg vještačenja.

Uprava fakulteta ističe da posebno zabrinjava činjenica što je oprema pronađena u prostoriji u kojoj se održavaju predavanja na prvoj godini osnovnih akademskih studija, studijske grupe, vježbe, kao i druge nastavne i vannastavne aktivnosti. Ovo otkriće, kako navode, ukazuje na grubo kršenje zakonom zagarantovane nepovredivosti univerzitetskog prostora, te grubo narušavanje privatnosti studenata i zaposlenih na Pravnom fakultetu. Od nadležnih organa očekuje se da bez odlaganja sprovedu zakonske procedure, utvrde relevantne činjenice i o tome obavijeste fakultet i javnost.

Povodom ovog događaja hitno se oglasio i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, zahtijevajući potpuno rasvjetljavanje svih okolnosti, identifikovanje odgovornih za postavljanje uređaja i utvrđivanje njihovih motiva.

Đokić je ocijenio da pronalazak prislušnihuređaja u amfiteatru u kojem se održavaju predavanja, tribine i plenumi, predstavlja još jedan dokaz da je odlazeća vlast bila spremna da se, kršeći zakon, obračunava sa svojim neistomišljenicima. Posebnu zabrinutost, naglasio je rektor, izaziva to što se tajno snimanje dešavalo u prostoru Univerziteta, podsjetivši da ova institucija mora biti mjesto slobodne misli, otvorenog dijaloga, kritičkog promišljanja i slobodnog okupljanja.

Rektor je upozorio da ovakvo postupanje, ukoliko se potvrdi da je riječ o uređajima postavljenim radi tajnog praćenja i snimanja studenata, predstavlja grubo narušavanje autonomije Univerziteta i otvara ozbiljno pitanje postojanja elemenata krivičnog djela. Zbog svega navedenog, Đokić je insistirao da se u potpunosti utvrdi ko je, kada, po čijem nalogu i sa kojom namjerom postavio sporne uređaje, kao i da svi odgovorni snose zakonom predviđene posljedice.