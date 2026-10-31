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SNS bira novo rukovodstvo: Vučić predložen za novog predsjednika stranke

SNS bira novo rukovodstvo: Vučić predložen za novog predsjednika stranke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je danas odlučio da održi vanredna skupštinu stranke 13. decembra na kojoj će izabrati novo rukovodstvo stranke, a za predsjednika te političke opcije predložen je Aleksandar Vučić.

SNS bira novo rukovodstvo: Vučić predložen za novog predsjednika stranke Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Miloš Vučević, predsjednik Srpske napredne stranke (SNS), predložio je da 13. decembra bude održana vanredna skupština stranke na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo.

On je za novog predsjednika stranke predložio Aleksandra Vučića.

Istakao je da je Srpska napredna stranka uvijek demokratski odlučivala po svim najvažnijim pitanjima, birala svoje predstavnike, svoje organe.

"Imajući u vidu da je vrijeme za novu stranicu u životu i radu naše stranke, imajući u vidu da nam je potrebna i nova snaga i energija, hrabrost, borbenost, borbenost ne samo zbog stranke, prije svega borbenost, odvažnost i odgovornost prema građanima Srbije, prema srpskom narodu i prema našoj otadžbini, kao predsjednik Srpske napredne stranke, vama predlažem da donesemo odluku da sazovemo vanrednu sjednicu za 13. decembar 2023. godine, gdje ćemo birati novo stranačko rukovodstvo, organe stranke i spremiti stranku za period koji je pred nama", rekao je Vučević.

Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen.

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