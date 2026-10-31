Rusija uvodi vize za državljane Crne Gore od 30. decembra

Državljani Crne Gore od 30. decembra moraće imati vizu za ulazak u Rusiju, saopštila je Ambasada Rusije nakon odluke Podgorice o uvođenju viza za Ruse.

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Ambasada Rusije u Crnoj Gori saopštila je danas da će državljani Crne Gore od 30. decembra morati da posjeduju vizu za ulazak u Rusku Federaciju, nakon što Crna Gora od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljane.

Iz ruske ambasade su naveli da namjeravaju da se strogo pridržavaju odredbi Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Crne Gore o uslovima uzajamnih putovanja državljana dvije države, potpisanog 24. septembra 2008. godine, prenose "Vijesti".

Kako su pojasnili, uzimajući u obzir datum zvaničnog obavještenja Crne Gore o povlačenju iz sporazuma, period izuzeća od obaveza njegove primjene ističe 30. decembra ove godine.

"Od ovog datuma državljani Crne Gore moći će da uđu u Rusku Federaciju sa vizama na svim vrstama pasoša, u skladu sa Federalnim zakonom br. 114-FZ 'O postupku izlaska iz Ruske Federacije i ulaska u Rusku Federaciju' od 15. avgusta 1996. godine", navodi se u saopštenju Ambasade.

Iz Ambasade su dodali da se dodatne informacije o dobijanju vize mogu pronaći na njihovoj zvaničnoj internet stranici.

Prema nedavnoj odluci Vlade Crne Gore, pored Rusije, građanima Bjelorusije, Turske, Kine i Saudijske Arabije biće potrebne vize za ulazak u Crnu Goru od nedjelje, 1. novembra.