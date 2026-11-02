Crvena zvezda je pobedila Široki u ABA ligi, a na tom meču na dresovima nije bilo obeležja Alta banke.

Izvor: Arena sport

Crvena zvezda je upisala ubjedljivu pobjedu u ABA ligi, savladala je u "Pioniru" Široki (100:82). Na tom meču je mnogima za oko zapao jedan detalj.

Naime, ni na dresovima, ni na majicama koje su igrači nosili prilikom predstavljanja nije bilo "Alta banke". Nije se nalazio bilo kakav natpis spomenute banke. Taj natpis je na nadmajicama bio prekriven bijelom trakom, dok ga na dresovima uopšte nije bilo.

Vidi opis Crvena zvezda sklonila obilježja "Alta banke" sa dresa: Jedan detalj su mnogi primijetili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena sport Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Arena sport Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Arena sport Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Arena sport Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Arena sport Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Arena sport Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Arena sport Br. slika: 7 7 / 7

Podsjećanja radi, Izvršni odbor Narodne banke Srbije ukinuo je licencu za rad "Alta banci".