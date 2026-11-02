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Crvena zvezda sklonila obilježja "Alta banke" sa dresa: Jedan detalj su mnogi primijetili

Crvena zvezda sklonila obilježja "Alta banke" sa dresa: Jedan detalj su mnogi primijetili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je pobedila Široki u ABA ligi, a na tom meču na dresovima nije bilo obeležja Alta banke.

KK Crvena zvezda uklonila obilježja Alta banke sa dresa Izvor: Arena sport

Crvena zvezda je upisala ubjedljivu pobjedu u ABA ligi, savladala je u "Pioniru" Široki (100:82). Na tom meču je mnogima za oko zapao jedan detalj.

Naime, ni na dresovima, ni na majicama koje su igrači nosili prilikom predstavljanja nije bilo "Alta banke". Nije se nalazio bilo kakav natpis spomenute banke. Taj natpis je na nadmajicama bio prekriven bijelom trakom, dok ga na dresovima uopšte nije bilo.

Podsjećanja radi, Izvršni odbor Narodne banke Srbije ukinuo je licencu za rad "Alta banci".

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Tagovi

KK Crvena zvezda Alta banka

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