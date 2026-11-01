Nova stotka Crvene zvezde, ovog puta u ABA ligi: Široki bez šansi u Beogradu

Crvena zvezda je treći put zaredom postigla preko 100 poena i pobedila. Ovoga puta savladan je Široki Brijeg u ABA ligi.
Crvena zvezda je rutinski pobijedila u ABA ligi. Na kraju je Ibon Navaro mogao da podijeli minutažu svim igračima, a crveno-bijeli su savladali Široki 100:82
Od samog starta Crvena zvezda je uspjela da bude efikasna, povela je dvocifrenom razlikom već u prvoj četvrtini i tu prednost do kraja nije ispustila. Uspio je Široki u nekoliko navrata da dođe do jednocfirenog minusa, ali bliže od toga nije moglo.
Mogao je da rasporedi minutažu Ibon Navaro i niko nije igrao više od 20 minuta, a pojavila su se nova imena. Vojin Medarević, koji je jako malo igrao ove sezone, dao je 16 poena bez promašaja iz igre uz 4 skoka, jedini minus mu je nekoliko propusta u odbrani. Džared Batler i Ognjen Dobrić su preuzeli uloge lidera i dali su po 17 poena, a Džonatan Motli je pokazao da je i dalje van forme.
Mogao je redom da odmori Tajsona Kartera, Dejana Davidovca, Čimu Monekea i tek pristiglog Kristijana Kolokoa šef struke crveno-bijelih i oni će biti svježiji za meč sa Olimpijakosom u Evroligi.
CRVENA ZVEZDA: Motli 2 (5sk, 3as), Džouns 9 (6as, 3sk), Vajler-Bab (8as), Batler 17 (3sk), Dobrić 17, Izundu 5, Đurišić 5 (4sk), Boldvin 8, Medarević 16 (4sk), Nvora 10, Odžečej 7, Kremer 4
ŠIROKI: Džozef 20 (4sk), Parsons 7 (4as), Čović 2, Galić, Žganec 6 (4sk 3as), Bilinovac (4as), Karačić, Zubac P, Zubac J. 10 (5sk), Bošnjak 12 (5sk), Luis 122 (4as), Vujanović 3
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(MONDO)