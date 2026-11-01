Crvena zvezda je treći put zaredom postigla preko 100 poena i pobedila. Ovoga puta savladan je Široki Brijeg u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je rutinski pobijedila u ABA ligi. Na kraju je Ibon Navaro mogao da podijeli minutažu svim igračima, a crveno-bijeli su savladali Široki 100:82

Od samog starta Crvena zvezda je uspjela da bude efikasna, povela je dvocifrenom razlikom već u prvoj četvrtini i tu prednost do kraja nije ispustila. Uspio je Široki u nekoliko navrata da dođe do jednocfirenog minusa, ali bliže od toga nije moglo.

Mogao je da rasporedi minutažu Ibon Navaro i niko nije igrao više od 20 minuta, a pojavila su se nova imena. Vojin Medarević, koji je jako malo igrao ove sezone, dao je 16 poena bez promašaja iz igre uz 4 skoka, jedini minus mu je nekoliko propusta u odbrani. Džared Batler i Ognjen Dobrić su preuzeli uloge lidera i dali su po 17 poena, a Džonatan Motli je pokazao da je i dalje van forme.

Mogao je redom da odmori Tajsona Kartera, Dejana Davidovca, Čimu Monekea i tek pristiglog Kristijana Kolokoa šef struke crveno-bijelih i oni će biti svježiji za meč sa Olimpijakosom u Evroligi.

CRVENA ZVEZDA: Motli 2 (5sk, 3as), Džouns 9 (6as, 3sk), Vajler-Bab (8as), Batler 17 (3sk), Dobrić 17, Izundu 5, Đurišić 5 (4sk), Boldvin 8, Medarević 16 (4sk), Nvora 10, Odžečej 7, Kremer 4

ŠIROKI: Džozef 20 (4sk), Parsons 7 (4as), Čović 2, Galić, Žganec 6 (4sk 3as), Bilinovac (4as), Karačić, Zubac P, Zubac J. 10 (5sk), Bošnjak 12 (5sk), Luis 122 (4as), Vujanović 3

Vidi opis Nova stotka Crvene zvezde, ovog puta u ABA ligi: Široki bez šansi u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

(MONDO)