Zmago Sagadin je na kraju umjesto sa skupim Amerikancem pravio "evropsku Zvezdu" sa klincima. I uspio je da uzme jedan trofej!

Izvor: MN PRESS

U Celju je na današnji dan prije 74 godine rođen Zmago Sagadin, nekadašnji trener brojnih klubova u regionu, osvajač evropskog trofeja sa Olimpijom, ali nama najviše poznat po radu u Crvenoj zvezdi od 2002. do 2004. godine.

On je preuzeo tadašnji projekat "evropske Zvezde", iako je imao ponude Fortituda i italijanskih velikana. Želio je da Zvezdi vrati evropski sjaj.

"Imaju tradiciju, što nije malo, ali svakako ne i dovoljno za veće ambicije. Od sjećanja se ne živi, a klub se u internacionalnim razmjerama ne kotira visoko, čak suprotno. Za mene je to dovoljan izazov da se napravi evropski nivo, korak po korak, do projekta koji smo zacrtali. Bilo bi neozbiljno da u kratkom roku obećavam ‘kule i gradove’. Meni se nigdje ne žuri, a drugi me ne zanimaju, samo je njihov problem eventualno odsustvo realnosti, naravno ako se tako nešto ispolji", rekao je tada Zmago Sagadin.

Afera Redži Frimen

Vidi opis Izabrao noćni život umjesto Zvezde: "Kada su ga ponudili, znao sam da neće da izdrži" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Dok je bio u Crvenoj zvezdi bio ga je glas da je "diktator na klupi". On kaže da je jednostavno – uspostavio sistem i disciplinu.

"Dok sam bio u Zvezdi prije svega sam bio čovjek koji je držao red i disciplinu, afirmisao jednu hrpu mladih igrača. Postavio jasna pravila, kad pređeš preko neke crte, onda sam ispadneš, ne izbaci te Zmago Sagadin”, naglasio je slovenački stručnjak.

Tada je kao velika zvijezda u Crvenu zvezdu stigao Redži Frimen. Nije dugo potrajao. Amerikanac koji je u FMP-u dominirao kasnije je za to optuživao upravo Zmaga Sagadina.

"Bio je izuzetan talenat. Pratio sam njegov put i bio u stalnom kontaktu sa njegovim agentom, a kad su ga ponudili Zvezdi, nisam bio siguran da je on pravi igrač za takav sistem. Smatrao sam da neće izdržati petočasovni trenažni dil. I nije ga izdržao, što je bio i razlog zašto je beogradski klub raskinuo ugovor s njim.

Čak ni njegov život nije bio sportski, konkretno, bilo je previše noćnog života. Jutarnji trening je ubica za nekog ko ne spava bar osam sati. Sistem ga je eliminisao, a ne ja. Nikada nisam proganjao igrače, ali sam svima pokazao okvir. Ko god ga je prešao, pao je u ponor. Frimena mi je bilo žao, jer je bio jako talentovan", rekao je Sagadin.

Šta je Amerikanac rekao?

Vidi opis Izabrao noćni život umjesto Zvezde: "Kada su ga ponudili, znao sam da neće da izdrži" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

U kasnijem intervjuu za "Mocart sport" isticao je Redži Frimen da je upravo odnos sa Sagadinom pokvario sve.

"Nikada nisam krio zbog čega se nisam zadržao u Zvezdi. Znam da Zvezda ima mnogo više navijača i da je klub sa istorijom, ali moj tim je FMP i tako će uvijek biti. Tada sam međutim prešao u Crvenu zvezdu sa ciljem da napredujem dalje, ali problem je bio trener. Dešava se da neki igrači ne uspiju da pronađu zajednički jezik sa trenerom, ali ono što mi se desilo tada nikada prije ili poslije toga nije.

Mogu slobodno da kažem da je Zmago Sagadin jedan od najgorih trenera sa kojim sam radio. Nisam mogao da ga podnesem. To je čovjek koji je u stanju da vodi trening i da 90 minuta bez prestanka viče i vrijeđa. To je bilo potpuno nenormalno za mene, način na koji se ophodio prema igračima. Tada sam bio odrastao muškarac, nisam imao namjeru da dopustim da me neko ponižava, spakovao sam se i otišao", rekao je Frimen.

Šta je Sagadin uradio sa Crvenom zvezdom?

Osvojio je jedan trofej kupa Zmago Sagadin, ali više se pamtio po velikom broju mladih igrača kojima je dao šansu. Luka Bogdanović je kao junior imao najveću minutažu, Čedomir Vitkovac je došao iz Kruševca i odmah je ubačen u vatru, a Vuk Radivojević je takođe jako mlad iz Sloge zaigrao. Priključeni su iz mlađih selekcija Milko Bjelica i Aleksej Nešović, a šansu su dobijali Jovan Koprivica, Goran Jeretin, Milan Dozet, Vladislav Dragojlović... Crvena zvezda je 2003. imala tim u prosjeku star 21,5 godina.

(MONDO)

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