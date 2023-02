"Zvezda nije svjesna šta je dobila sa Kampacom!" Čuveni trener uvjeren - "večiti" mogu zajedno u Top 8 Evrolige!

Zmago Sagadin vjeruje da i Crvena zvezda i Partizan mogu da se nađu među osam najboljih timova u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan bore se za ulazak među najboljih osam timova Evrolige. Crno-bijeli su u nešto boljem položaju u ovom trenutku, sa skorom 13-11, dok crveno-beli imaju 11-13. Slede odlučujući mečevi i završnica elitnog takmičenja o čemu je pričao i Zmago Sagadin (70).

Iskusni stručnjak i nekadašnji strateg Zvezde iznio je svoja očekivanja o "večitima" i o tome šta bi mogle da budu prednosti obje ekipe u nastavku takmičenja. "Ostalo je još 10 kola, Partizan je među osam sada, Zvezda je pobjedom u Tel Avivu napravila veliku stvar. Vidi se čvrsta ruka Željka Obradovića, koncept, bolja odbrana, pozitivan skor i to je put ka prolazu. Stabilni su, grabe ka cilju, mislim da ne mogu nigde više da kiksnu, ali imaju težak raspored. Crveno-bijeli su se malo udaljili od toga, svaki meč je 'biti il ine biti', ali ako Fakundo Kampaco od 1. marta proigra onda to može da bude neka druga pesma", napisao je Sagadin u kolumni za "Sport klub".

Zatim je pričao o sjajnom argentinskom plejmejkeru. "Želio bih i da apostrofiram značaj Kampaca, kada bude mogao da pomogne crveno-bijelima u Evroligi. On sto odsto radi za tim, po tome je poznat. A na ovim, balkanskim prostorima, ne postoji igrač koji po tome može da se mjeri sa Argentincem. Da neko toliko strahovito igra za rezultat tima. Tu je on, bez konkurencije, broj jedan. Nevažno da li je dao dva, četiri, 10 ili 16 poena, on radi za tim. Zvezda ni sama nije svjesna šta je dobila sa njim, on je rođeni pobjednik i adut da izvuče ekipu da se uključi u borbu bar za poziciju osam Evrolige."

Potom je dao i svoje viđenje klubova koji bi mogli da se nađu među osam najboljih.

"Za mene je Real previsoko na tabeli, može samo da padne i ni oni ni Monako ne zaslužuju to mjesto. Francuzi koriste trojicu-četvoricu igrača, a igraju na više frontova, primjećuje se pad u igri. Efes ne treba isključiti, trenutno su ispod crte, ali vraća se Šejn Larkin. Njihovo otpisivanje bilo bi ravno samoubistvu. Makabi se gura, mada na njih ne bi tipovao. Nije to ni Žalgiris koji igra iznenađujuće dobro, očekivao sam da će biti slabiji, a nije ni Virtus koji nema ozbiljnost za one među osam. Da zaključim, Zvezda ima još veoma realne šanse, a Partizan je sa nekoliko pobjeda u gostima napravio rezultat koji garantuje mjesto među top 8", poručuje Sagadin.