ISTIČE ROK ZVEZDI I PARTIZANU! Na potezu su Ivanović i Obradović - da li će reagovati?

Partizan i Crvena zvezda imaju još malo vremena za registaciju eventualnih pojačanja u ABA ligi.

Kup je završen, Crvena zvezda podigla je "Žućkovu ljevicu" u Nišu i to je proslavila sa navijačima. Vremena za odmor nema, jer kreće najvažniji dio sezone, onaj u kom se sve rješava. Crveno-bijeli pokušaće da iskoriste osvajanje turnira za dodatno samopuzdanje, a Partizan će poraz u polufinalu probati da iskoristi kao motiv više za iskupljenje i sve što slijedi u narednih nekoliko mjeseci.

Prije nego što krenu najvažniji mečevi, nameće se pitanje koje zanima sve navijače - hoće li vječiti dovesti pojačanja? Dok se čeka taj odgovor, jedan datum je ključan. Rok za pojačanja u ABA ligi je 2. mart. Dakle, još desetak dana imaju da eventualno angažuju nekog od novih igrača. Sat polako otkucava...

I Željko Obradović i Duško Ivanović više puta su pričali da kao i svi ostali klubovi prate situaciju na tržištu. Hoće li reagovati?

CRVENA ZVEZDA

Sastav Crvene zvezde trenutno izgleda ovako: Fakundo Kampaco, Luka Vildoza, Nemanja Nedović, Džon Holand, Stefan Lazarević, Luka Mitrović, Branko Lazić, Hasan Martin, Ognjen Dobrić, Miroslav Raduljica, Nikola Ivanović, Dalibor Ilić, Stefan Marković, Ognjen Kuzmić, Filip Petrušev, Ben Bentil.

Gledajući isključivo minutažu, najmanje na terenu provode Kuzmić, Holand i Raduljica. Trener Ivanović već ima jasan sistem igre, zna se ko počinje, ko ulazi sa klupe i ko je u kom momentu na parketu. Ako bi eventualno došlo do "rezova" možda bi odlazak Holanda bio najrealnija solucija, mada je jasno da je glavni problem pronaći pravu opciju u ovako kasnom delu sezone. Gledajući i dešavanja sa Kupa u Nišu, djeluje da je Bentil shvatio bolje svoju ulogu i da radi ono što trener od njega zahteva.

Ne treba zaboraviti i da Kampacu ističe zabrana nastupa u Evroligi 1. marta, zbog koje je propao dolazak Ahilea Polonare, a u januaru se spominjao i centar Marvin Džouns.

PARTIZAN

Sastav Partizana trenutno izgleda ovako: Aleksa Avramović, Džejms Naneli, Jam Madar, Danilo Anđušić, Tristan Vukčević, Kevin Panter, Alen Smailagić, Janis Papapetru, Dante Egzum, Uroš Trifunović, Zek Ledej, Matijas Lesor, Balša Koprivica.

Posmatrajući minutažu Matijasa Lesora, odsustvo Balše Koprivice i rastanak sa Vladimirom Brodzijanskim, nameće se očigledan zaključak - da crno-bijelima nedostataje još jedan igrač u reketu. Što zbog povreda koje su pratile visoke igrače (Smailagić, Koprivica, Vukčević), što zbog neuspješne epizode sa Brodzijanskim. Ipak, da li će Željko Obradović tražiti rješenje u postojećem kadru ili će u "Minut do 12" ponovo izaći na tržište? Kada je prije skoro dva mjeseca upitan za to, odgovorio je kroz osmijeh: "Jedino ako poranimo sutra ujutru, da odemo na Kalenić pijacu. Da tamo proberemo neko lijepe voće i povrće, to je jedino što možemo da uradimo".

Ipak, u međuvremenu je Brodzijanski došao i otišao, a Lesoru je svakako potrebna pomoć, bez obzira na njegove konstantno veliki doprinos od početka sezone. Vremena je sve manje - hoće li Obradović i Ivanović povući neki potez?