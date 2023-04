Sasvim je realno da Partizan osvoji Evroligu! Zmago Sagadin za MONDO: To što su uradili Zvezdi je katastrofa!

Nekada je vodio Zvezdu, sada kaže da Partizan može da osvoji Evroligu! Boli ga što više nema mladih igrača, ali kaže da se u Beogradu dešava košarkaška bajka. O Zvezdi, Partizanu, Evroligi, ABA ligi i košarci kao takvoj – Zmago Sagadin za MONDO!

Beograd je ove sezone zaista grad košarke! Svake sedmice vidimo poneki spektakl, vidimo punu halu, kako u Evroligi tako i u ABA ligi. O Partizanu i Crvenoj zvezdi Meridianbet priča cijela Evropa, a u razgovoru za MONDO nekadašnji trener crveno-bijelih Zmago Sagadin se složio da ABA liga ne pamti ovakve dvije ekipe u istoj sezoni!

Crvena zvezda će na kraju ostati zamalo "kratka" za plejof, Partizan čeka da u neizvjesnom finišu u borbi sa Baskonijom i Žalgirisom potvrdi mjesto u Top 8, a kako kaže naš sagovornik, izvjesno je da ćemo ta dva tima gledati u finalnoj seriji ABA lige.

"Vjerovatno da su zaista to dva najjača tima i najveći konkurenti ikada u ABA ligi. Kada se pogleda po svemu su oba evroligaši. Oba kluba su u tim uložila enorman novac i to je sada neka druga priča od priče koja se uglavnom dešavala u toj ABA ligi gdje nije toliko novca bilo ulagano, nisu se toliko na skupim stranim igračima bazirali timovi, već je više-manje bila sasvim druga filozofija ekipa. Sada su Zvezda i Partizan preskočili u neku novu dimenziju. U ovoj dimenziji oni jasno konkurišu u Evroligi i vjerovatno će biti ljuti finalisti u ABA ligi", rekao je Sagadin za MONDO.

KAMPACO I VILDOZA? NEKO DRUGI TO NE BI USPIO DA SAVLADA, ALI DUŠKO...

Iskusni slovenački stručnjak je vodio crveno-bijele od 2002. do 2004. godine, a sada pomno prati igre kluba za koji kaže da mu je u srcu. Ove sezone je Crvena zvezda tokom godine doživjela mnogo promjena u timu, a u takvoj situaciji nije lako raditi.

"Dosta velike promjene su se desile. Prvo se promijenio trener i kompletna filozofija. Duško Ivanović ima sasvim drugu, vrlo jako izgrađenu filozofiju i djeluje vrlo autoritativno. To je sasvim druga dimenzija nego prije. Odjednom je sa dolaskom dva nova igrača i povratkom Ivanovića iz povrede nastao je problem viška igrača spolja koji svi zaslužuju da igraju. To su nove situacije koje se teško rješavaju tokom sezone. To se rješava pred početak sezone i jasno je da će Zvezda vjerovatno uraditi pred početak sljedeće sezone, a ove sezone šta je tu je. Vildoza i Kampaco se tek uigravaju, jedna grupa igrača malo gubi minutažu i nije lako. Ali od viška glava ne boli", dodao je nekadašnji trener crveno-bijelih.

Sa Kampacom i Vildozom u ekipi i uz domaću podršku u vidu Nedovića, Dobrića i Markovića, crveno-bijeli imaju zaista moćnu spoljnu liniju, ocijenio je trofejni trener. A u današnjoj košarci ne postoji ništa bitnije, naglasio je.

"Mislim da je ta vrlo jaka spoljna linija Zvezde prednost. Ja sam već govorio da u današnje vrijeme bekovi odlučuju. Više nema premoći ispod koša, dominacije u reketu, to više ne postoji. Danas odlučuju spoljni igrači, pikenrol igra, kreativnost spoljnih igrača. To donosi titule i prvenstva. Svi šutiraju trojke, to je sada moda. To je NBA donio. Šta se isplati – trojka i zakucavanje. To tamo rade i to polako dolazi u Evropu. Mic po mic, sve manje odbrane, sve više napada, šutiranja, sve jednostavnija košarka, sve više jedan na jedan ili dva na dva."

SVI SMO SE HVATALI ZA GLAVU! "Ja se sjećam kad je Eron Bejns bio u Ljubljani, nije izašao cijele sezone iz reketa. Ni u odbrani ni u napadu. A onda je odjednom u NBA krenuo da šutira trojke, da igra pikenpop... Mi smo se hvatali za glavu, svi koji smo ga znali kada smo to vidjeli!"

Tim sa Malog Kalemegdana počeo je sezonu sa Džejlenom Adamsom kao primarnim plejmejkerom, a zatim su došli Fakundo Kampaco i Luka Vildoza. Tako velike promjene neko drugi ne bi uspio da iznese!

"To nije lako, ali Duško Ivanović je ipak majstor. To neki mlađi trener ne bi savladao, ali on je uspio. Po meni je najveći problem što Kampaco taj prvi mjesec nije smio da igra. To je katastrofa. Da je Kampaco odigrao tad kad je već bio u Beogradu, a nije mu Evroliga dozvoljavala, mislim da bi Zvezda imala dvije pobjede više i to bi bila dobitna kombinacija. Danas bi se Zvezda borila za F8 i bili bi svi zadovoljni. Ovako ostaje gorak ukus, jer je skup i dobar igrač bio tu, jedan od najboljih plejeva u Evropi, a nije smio da igra da pomogne svome timu da ulove te dvije pobjede koje im sada fale", govori Sagadin, koji se osvrnuo i na sagu oko kazne Evrolige Crvenoj zvezdi i zabrane koja se odnosila na Kampaca: "To su anahronizmi, to su gluposti!Da imaš igrača, plaćaš ga, a da ne smije da igra. To se dešava samo u Evropi. U Americi, nekom drugom sistemu, se to ne dešava. To su stvarno gluposti koje ne smiju da se dešavaju. To je prije svega greška organizacije Evrolige i klubova koji ipak moraju da se žešće postave u ovakvoj situaciji da se to ne bi dešavalo."

SVE OKO PARTIZANA JE FANTASTIČNO!

Sa druge strane, Partizan je sezonu počeo dosta promjenljivo, a sada djeluje da je u najbitnijem trenutku stigao do najbolje moguće forme. "Partizan raste, prije svega igra bolju odbranu. Na početku je to bilo takmičenje ko će da da više koševa. Kada je ovim izvanrednim šuterima išlo, onda su dobijali, a kad ih baš nije išao šut, gubili su. Sada je to već druga pjesma. Odbrana, skok, fizička čvrstina, agresivnost, to su elementi u kojima je Partizan napravio nekoliko velikih koraka naprijed, zato mislim da može bez ikakvog respekta ili straha da ide u taj plejof", analizira za MONDO situaciju u Partizanu prvi osvajač ABA lige u istoriji. Ali, šta je ono što je preokrenulo sezonu crno-bijelih?

"Bilo je dosta oscilacija, većina glavnih igrača je dosta oscilirala. Recimo Naneli na početku uopšte nije postojao, sad dobro igra. Ledej je igrao briljantno, bio je ključni igrač i onda je odjendom pao i nestao. Imali su neke povrede, oscilacije su bile velike, ali pošto ima veliki fond igrača, Partizan ipak nije pao tako duboko da nije mogao da se vrati. Mic po mic kada su se te stvari posložile, evo ga, tu je! Igra dobro, ima punu dvoranu, najviše publike u Evropi i to je fantastično šta se dešava sa Partizanom i oko njega!"

Stranci vode glavnu reč u crno-belom taboru, ali kako kaže naš sagovornik, kada je cilj vrhunski rezultat, gleda se samo jedno - kvalitet! "Ključno je ovih pet-šest stranaca koji drže sve u rukama. Domaći samo malo pomažu. To nije dobro za razvoj srpske košarke ili reprezentaciju kroz sledeće godine. Malo je domaćih igrača koji igraju u Evroligi, koji imaju ključnu ulogu. Ali u ovom trenutku se juri vrhunski rezultat. Tu su ulaganja enormna u oba tima i svi traže vrhunski rezultat. Onda se više ne pita da li je domaći, strani, mladi, stari igrač... Već igraju najbolji i u ovom trenutku je jasno, to je iskusna, provjerena grupa igrača koja je došla sa strane."

Željko Obradović se prošle sezone vratio u Partizan, a taj njegov povratak kako vrijeme prolazi izgleda sve bajkovitije. "To prije svega znači za Partizan i srpsku košarku, da se najtrofejniji evropski trener vratio i da je podigao taj klub. De fakto u ovom trenutku regiju zastupa u elitnom takmičenju i biće jedini klub odavde u plejofu i to mnogo znači za cijelu regiju. Ali što se Željka tiče, mislim da je baš lijepo to što će vjerovatno da završi karijeru tamo gdje je i počeo. Sve zajedno, to je kao iz neke bajke. Ja mogu samo da čestitam njemu, Partizanu i Srbiji koja ga je dovela", rekao je Sagadin za MONDO, a onda poentirao: "Sa tim preokretom, sa Obradovićem, to je zaista jedna priča iz bajke. Dva vrlo jaka tima, oba u Evroligi i deklasirali su cijelu regiju, cijelu ABA ligu. Drugi mogu samo da im statiraju i to je fantastična priča za Srbiju i srpsku košarku."

BOJIM SE, SAMO DA SE ABA LIGA NE RASPADNE!

Za srpsku košarku je povratak Željka Obradovića bajka, a dolazak Kampaca i Vildoze prava poslastica. Što se tiče regiona koliko je to dobro? "Nešto manje za regiju koja nije konkurentna, koja je preslabo orgnaizovana, koja preslabo radi, koja više ne proizvodi igrače, koja je stara. Klubovi su puni starih igrača, nisu konkurentni Zvezdi i Partizanu u ovom momentu, a nemaju nikakvu budućnost jer se ne bave mladima, napretkom, razvitkom. Situacija u regiji je po mom mišljenju katastrofalno slaba. Ključ su ljudi, u Sloveniji i Hrvatskoj ljudi ne znaju. Često je problem i novac, besparica, pogotovo u Hrvatskoj, u Sloveniji manje. Tako da kada nemaš neku strategiju razvojnu, kako da razvijaš klub, šta su ti ciljevi, kako da dođeš do tih ciljeva, ako nemaš to znanje prije svega u menadžmentu, onda lutaš ovako. Svake godine hoće da naprave nešto nemoguće i kada to nemoguće ne dođe, publika napušta timove. Dvorane su prazne, osim u Beogradu. U Ljubljani, Zagrebu po cijeloj regiji dvorane su nevjerovatno prazne. Čak nekad ni Zvezda i Partizan ne napune dvoranu. Tako da je zanimanje za košarku pada i to nije dobro. Ovdje je košarka bila dominantan sport, što sada više nije", naglšava svoju zabrinutost trofejni stručnjak.

Ipak, djeluje da u njegovoj Sloveniji postoji prava "Dončić manija". Kada prođete Ljubljanom, njegov dres je na svakom koraku. "Dobro to je fenomen Dončića, kao što je u ono vrijeme bio fenomen Dražena u Hrvatskoj. To su pojedinci, ali je ipak košarka kolektivan sport. Pojedinac može da istrči van i da uradi nešto, ali timovi se takmiče, vode kolo i kolektivni sportovi su potrebni svima. Ljudi u našoj regiji vole loptu, ali moraš nešto da im ponudiš. A u ovom trenutku im nešto nudi samo Beograd sa Zvezdom i Partizanom", jasan je Sagadin koga jedna stvar posebno boli.

"BIO SAM OPSJEDNUT MLADIM IGRAČIMA"

U njegovoj Crvenoj zvezdi igrali su Vuk Radivojević i Luka Bogdanović, Marka Miliča je ubacio u vatru sa 17 godina, kao mladići kod njega su igrali Beno Udrih, Primož Brezec, Boštjan Nahbar, Jirži Velš, pa čak i Šarunas Jasikevičijus!

"Znate šta, to je fenomenalno! Kako klubovi, treneri, stručna javnost, čak i mediji, kako loše procjenjuju ulogu mladih igrača, Još uvijek se neka fama tu pojavljuje da čim guraš mlade igrače onda rezultat pada. Katastrofa! Pa Zmago Sagadin i Duško Ivanović i još pokoji su cijeloj Evropi pokazali baš suprotno! Mladi igrači donose energiju, agresivnost, kvalitet treninga, borbenost. Donose publiku! Publika uvijek hoće da vidi neka domaća mlada lica i to ne ruši rezultat. Moja opsjednutost je bila da svake godine jedan do dva mlada igrača izbacimo. I to ne na kraj klupe nego u prvih pet. Kad je Milič došao sa 17 godina išao je u prvih pet! Ne u "garbage time", na kraj klupe, pa kad da trojku – evo ga, talenat. U prvih pet! I to je bila jugo škola košakre gdje je predvodnik bio Aca Nikolić. To je bila permamentna selekcija, brzo stavljanje igrača u prvi plan. I sad je ovdje fama - kao sad ćemo da dovedemo strance i imaćemo rezultat. To je sve na kratak rok. Stranci dođu i odu. To je sve pogrešno. Ja sam i u Zvezdi doveo šest-sedam klinaca i to su igrali! Danas mi je zlo kada dođem i vidim čitav roster preko 30 godina. A svi govore svijet ostaje na mladima. Jeste, svijet ostaje na mladima, ali treba to da se radi, a ne samo da se deklarativno priča. Nije dovoljna priča i to ne samo u sportu nego u svijetu, biznisu, politici, svuda se mladi ljudi teško probijaju. To je katastrofa i ja to ne podržavam i ne sviđa mi se", ljutito ističe Zmago Sagadin za MONDO.

Sada je plej-of Evrolige nadohvat ruke, a po starom srpskom običaju već su krenule kalkulacije. Ko bi mogao na Partizan, ko bi bio najbolji, najlakši, najpogodniji rival... A iz Slovenije dolazi poruka – može ovo Partizan i da osvoji!

"Mislim da de fakto nema nepobjedivih. Vidjeli ste da je Real bez velikih problema pao u Beogradu. Možda najčvršće djeluje Olimpijakos koji ima trenera koji drži tim, dok to nije situacija u Realu, Monaku i nekim timovima još. Tamo gdje postoji red i disciplina, gdje se igra odbrana, gde je iz meča u meč dosta konstantnosti... Mnogo timova ima velike padove, idu gore-dole, a to nije dobro. Partizan igra sve konstatnije i mislim da se može mjeriti sa svima. Mislim da je Partizan sasvim realno kandidat i da osvoji Evroligu! Nije realno, ali je po meni možda i tihi favorit, pošto je najjači na klupi, ima najviše reda, discipline, ima najveći fond igrača, mislim da mora hrabo da napadne visoke pozicije u Evroligi", optimističan je Sagadin!

Naravno, pošto je na samom početku razgovora pomenuo da vidi Crvenu zvezdu i Partizan u finalu ABA lige, morali smo da ga pitamo i o tome. Zna se šta bi želio, ali iskusni stručnjak ima i neke ozbiljne sumnje i slutnje. Ovogodišnje finale bi zato moglo da bude i najvažnije ikada!

"Ja bih volio da Zvezda osvoji jer sam u srcu Zvezdaš, ali mislim da crveno-bijeli nemaju nikakve prednosti, vrlo je izjednačeno i neizvjesno. Prije svega je meni krivo što od početka lige znamo ko će da igra finale, što se skoro nikada nije dešavalo. Kao što sam rekao, Zvezda i Partizan su deklasirali regiju i igraće to finale. Ja se samo plašim da se slučajno nešto ne zalomi, ja molim Boga da se završi finalna serija, da ne dođe do incidenta, prekida jer ako se liga ne završi može i da se raspadne. Toga se bojim! A tu je veliki pritisak, velika će temperatura biti u tom finalu i mislim da organizacija strahovito mudro mora da pripremi i organizuje to finale inače se može slomi cijela liga. Pa ko bude bolji nek pobijedi", završava svoj razgovor za MONDO Zmago Sagadin.

Dok čekamo da vidimo da li će u kneževini Partizan protiv Monaka ovjeriti plasman u Top 8 Evrolige jedno je jasno – do kraja sezone nas u Beogradu čeka još mnogo vrhunske košarke. U sezoni punoj obrta, promjena, sa punim halama i mnogo strasti, ono najvrelije nas tek očekuje. Spremite se za borbu za trofeje!