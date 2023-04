Dončić u Crvenoj zvezdi? Mislim da odgovor znate! Lukin otac iz Pionira poslao poruku koja će oduševiti Delije!

O Luki Dončiću, Crvenoj zvezdi, NBA ligi i svim dešavanjima pričao je njegov otac Saša Dončić.

Izvor: YouTube/NBA on ESPN/Screenshoot/MN Press

Luka Dončić navija za Crvenu zvezdu i to ne krije. Pričao je otvoreno više puta o tome, čak je i tokom ove NBA sezone često objavljivao fotografije na kojima prati duele crveno-bijelih, Fakundu Kampacu pričao je o tome prije dolaska, ali navijači imaju jednu veliku želju. Da ga jednog dana vide u dresu srpskog tima.

Hoće li se to dogoditi? To je jedno od pitanja koje je dobio njegov otac Saša Dončić koji je bio u "Pioniru" na utakmici sa Olimpijakosom. "Mislim da je to pitanje za njega. Znam da su ga novinari pitali za to jednom, na Evropskom prvenstvu 2017. godine i mislim da je odgovor bio pozitivan", sa osmijehom je rekao Saša.

Pohvalio je Zvezdu. "Napreduje, bilo je nekih nesrećnih poraza, najbitnije je da raste iz godine u godinu. Ne znam da li ima neko ko je nezadovoljan igrom i atmosferom, ovo je odlično opet."

Upitan je i da li ga je možda Luka poslao u Pionir da gleda meč. "Volim košarku i sam, bili smo sa njim u kontaktu. Gleda on Zvezdu, gleda sve lige u Evropi i u Americi, prati sve, Evroligu, srpsku, slovenačku košarku, uživa u košarci."

Dalas i Luka imaju male šanse da se domognu plej-in turnira i mjesta u plej-ofu. Potrebno je dosta toga da se poklopi. "Ubijeđen sam da šansi ima, dokle god postoje. Trudiće se da uđu u plej-in, vjerujem da će se to dogoditi", zaključio je Saša Dončić.

