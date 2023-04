UŽIVO CRVENA ZVEZDA - OLIMPIJAKOS: Holand se razigrao, gosti imaju minimalnu prednost u Pioniru!

18 : 18

BARCOKAS: U EVROLIGI SE SVI BORE DO KRAJA!

Trener grčkog tima Jorgos Barcokas pohvalio je i svoj tim i Zvezdu.

"Ostvarili smo sve druge ciljeve, ostao je još jedan, a to je prvo mesto u regularnom delu sezone u Evroligi. Potrebna nam je jedna pobeda za to i verujem da ćemo uspeti. Zvezda je ostala bez šansi za prolaz, ali to ništa ne znači, očekujem težak meč. U ovom takmičenju svi igraju do samog kraja, motivisani su. Moramo da ostanemo fokusirani i da imamo maksimalno ozbiljan pristup", rekao je Barcokas.

Izvor: MN PRESS