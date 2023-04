U Zvezdi će dugo žaliti - SAMO DA JE KAMPACO ZAIGRAO RANIJE! "Ko zna šta bi bilo sa tim čovjekom"

Crvena zvezda pobjeđuje iz kola u kolo, ali i žali zbog propuštene šanse.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Merdianbet nastavila je seriju pobjeda u fazi sezone u kojem se oprašta od Evrolige. Poslije Baskonije, Valensije i Asvela, u punoj hali "Pionir" pao je i Olimpijakos (87:79), a navijači crveno-bijelih uživali su u još jednoj maestralnoj predstavi Fakunda Kampaca.

Argentinac je ubacio 20 poena, podijelio osam asistencija, ukrao pet lopti, probacivao loptu rivalima kroz noge, skakao direktno u centre Olimpijakosa i poentirao preko njih, hvatao skokove pored 218 centimetara visokog Francuza Mustafe Fala... Navijači su bili oduševljeni, a saigračima je bilo uživanje da igraju kraj takvog majstora.

Sa Kampacom u ekipi, Zvezda je odigrala osam evroligaških utakmica, počev od njegovog debija protiv Bajerna u Minhenu, gdje su crveno-bijeli u završnici bolno ispustili pobjedu. Skor ekipe Duška Ivanovića sa Kampacom u Evroligi je 5-3 i dok budu gledali plej-of, crveno-bijeli žaliće zato što zbog kazne nije ranije imao priliku da zaigra i počne da se povezuje sa saigračima. Već u njegovom trećem nastupu Zvezda je doživjela odlučujući kiks protiv Panatinaikosa u Atini i tu je bio kraj priče o plasmanu u Top 8.

"Ostaje žal jer stvarno igramo bolje u posljednje vrijeme, pogotovo sa ovim čovjekom, Kampacom, to izgleda stvarno dobro kada igramo odbranu. Da je bio tu možda malo više, ko zna šta bi bilo, ali drago mi je da igramo dobro i da dižemo formu iz utakmice u utakmicu. Pobjeđujemo stvarno dobre ekipe i to nas raduje. Kampaco je danas bio svuda, u odbrani, u napadu, na svakoj lopti, mislim da je protiv Fala dvije lopte uzeo. Dok je on na terenu, mislim da se baš vidi razlika i u odbrani i u napadu", rekao je Petrušev poslije pobjede protiv Olimpijakosa.

Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Sa Kampacom, uz novu podjelu uloga i novog vođu na terenu, Zvezda je pobijedila Efes prije aktuelne serije od četiri pobjede, a gubila je od Bajerna, Panatinaikosa i Barselone. Sada je pred njom još jedan meč - oproštaj protiv Fenera u "Pioniru" u posljednjem kolu, a onda posljednje utakmice ligaškog dijela na Jadranu (Mornar i Cedevita Olimpija), pa regionalni plej-of.